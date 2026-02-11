Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Jednatřicetiletý muž se měl obnažovat na veřejnosti
Policisté ho obvinili z výtržnictví.
Kutnohorští kriminalisté se od listopadu loňského roku, tedy od doby, kdy přijali oznámení, zabývali případem polonahého muže, který se měl na veřejnosti ukazovat bez kalhot a spodního prádla. Muž byl takto spoře oděný na veřejnosti viděn dvěma mladistvými dívkami, které celou věc oznámily a uvedly, že na veřejnosti onanoval.
Na místo byli přivoláni i strážníci městské policie, kteří od operačního důstojníka dostali informaci, že se v Kutné Hoře pohybuje vozidlo, ze kterého vystoupil muž bez kalhot a spodního prádla. Strážnici na místo okamžitě vyjeli a po příjezdu skutečně nalezli muže, který seděl ve vozidle svlečený do půli těla. Když ho chtěli zastavit a zkontrolovat, pokusil se z místa odjet.
Provedeným šetřením policisté zjistili, že muž zřejmě opravdu na veřejnosti onanoval a pohyboval se bez oblečení. V polovině ledna tohoto roku ho proto kriminalisté obvinili z výtržnictví, za které může hrozit až 2letý pobyt za mřížemi.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
11. února 2026