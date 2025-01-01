Jednací protokol
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„1. Jsou policejní orgány povinny vést po zahájení úkonů trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 TŘ a následně po zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 jednací protokol? Pokud ano, jedná se o povinnou součást spisového materiálu?
2. Je policejní orgán povinen na základě žádosti během nahlížení do spisu dle ust. § 65 TŘ předložit jednací protokol? Pokud ne, z jakého důvodu a co jej k tomu opravňuje?
3. Pokud neplatí povinnost předložení jednacího protokolu (viz bod 2), jakým způsobem může účastník řízení (ať již obviněný, poškozený či zúčastněná osoba) bez jednacího protokolu ověřit, zda a jaké písemnosti se v dané době ve spisovém materiálu nacházely, tedy zda nemohlo dojít k manipulaci s předloženým spisovým materiálem.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Policie České republiky je veřejnoprávním původcem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Z tohoto hlediska je dle § 63 uvedeného zákona povinen vykonávat spisovou službu, a to bez ohledu na to, zda došlo následně ve věci k zahájení úkonů trestního řízení, případně k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Policejní orgán je povinen vést jednací protokol po celou dobu existence čísla jednacího/spisu a je veden v rámci elektronického systému trestního řízení (dále jen „ETŘ“) a jedná se o tzv. evidenční pomůcku, která není součástí spisového materiálu, jak jej chápe zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“).
Samotné vedení spisové služby je v rámci Policie České republiky upraveno pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, který byl žadateli poskytnut.
ad 2)
Vzhledem k tomu, že jednací protokol není součástí spisu, není policejní orgán povinen jej na základě žádosti o nahlížení do spisu dle § 65 trestního řádu žadateli předkládat. Jedná se o součást vnitřní evidenční pomůcky, na kterou se toto právo (nahlížení) nevztahuje, viz I. ÚS 54/05 ze dne 26. 7. 2005.
ad 3)
Každá písemnost vyhotovená veřejnoprávním původcem je evidována a je jí přiřazen jednoznačný identifikátor (JID). Každá doručená písemnost musí být označena podacím razítkem. Tento postup je upraven v pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád. Dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení má státní zástupce, na nějž se žadatel může obrátit, pokud má pochybnosti, s žádostí o prověření postupu policejního orgánu dle § 157a trestního řádu.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 12. 2025