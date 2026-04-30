Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Jedna z dalších „výhodných“ investic
Muže zaujala investice, přišel o téměř 1,5 milionu korun.
Reklama na výhodnou investici zaujala čtyřiašedesátiletého muže z Karlovarska. Na reklamu měl narazit na internetových stránkách, kde se následně zaregistroval. Muže poté kontaktoval neznámý pachatel, a to nejdříve telefonicky, a poté pomocí emailu. Následně ho přiměl zaplatit vstupní poplatek. Po úhradě ho kontaktovala dosud nezjištěná žena, která ho odkázala na internetovou stránku, kde se zaregistroval. Po registraci se s ním měl pomocí emailu a jedné chatovací aplikace spojit „investiční poradce“, který ho přiměl k založení krypto peněženky. Tam postupně zaslal finanční hotovost téměř 1,5 milionu korun, které měl směnit za kryptoměnu. Tu měl následně zasílat jako investice do neznámých peněženek a když chtěl finanční hotovost vybrat, spojil se s ním opět neznámý pachatel. Ten po něm požadoval uhrazení další finanční hotovosti, které poškozený muž odmítl zaplatit.
Na investičním účtu nemá viditelné žádné finanční prostředky a finance mu ani nebyly vyplaceny.
Neznámý pachatel tak způsobil škodu přibližně 1,5 milionu korun.
Karlovarští kriminalisté z oddělení analytiky a kybernetické kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
nprap. Jan Bílek
30.4.2026