Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Jedna nepovedená investice mu nestačila
Za 5 měsíců naletěl 4x.
Třicetiletý muž se stal terčem několika podvodných investičních platforem, když se rozhodl zhodnotit své, ale i půjčené peníze. Kontaktoval několik údajně renomovaných investičních společností, na které narazil díky inzerátům na sociálních sítích. V důsledku těchto investic přišel minimálně o půl milionu korun.
V červnu začal muž investovat podle pokynů osoby, která se mu představila jako manažerka investiční společnosti. Nejprve poslal částku 11 568 USD a následně 121 696 korun, které si půjčil od svého otce. Bohužel, investice nevyužil k zisku, což vedlo k jeho rozhodnutí vyzkoušet další platformu.
Po dvou měsících narazil muž na další inzerát. Tentokrát vyplnil své osobní údaje a následně komunikoval s údajnými investičními odborníky prostřednictvím WhatsAppu. Založil si investiční účet a začal provádět objednávky. Měl jich dokončit celkem 38, aby mohl vybrat provizi, ale dokončil pouze 37 objednávek v hodnotě 50 000 korun. Poslední objednávku, v hodnotě 60 000 korun, již neprovedl.
Muž se poté rozhodl investovat na další platformě, která nabízela výdělky za lajkování videí a rezervaci hotelů. Tentokrát poslal peníze na různé české bankovní účty, celkově 94 000 korun. Aby mohl vybírat provize, požadovali po něm zaslání dalších 50 000 korun, což už však odmítl.
Jeho poslední pokus vedl k firmě, která slibovala vymáhání nevyplacených investic. Muže instruovali k "legalizaci" peněz, které obdržel z českého účtu, jednalo se o částku 400 000 korun. Tuto sumu rozesílal přes svůj multiměnový účet na různé české bankovní účty, až ho kontaktovali pracovníci jeho banky s varováním, že se pravděpodobně jedná o podvod. Upozornili ho, aby vrátil zbylé peníze na účet, odkud přišly.
Muž se po čtyřech nepovedených pokusech o přivýdělek konečně obrátil na policii. Policisté z oddělení hospodářské kriminality případ šetří jako trestný čin podvod. Pachatelé by mohli strávit za mřížemi až pět let.
20. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková