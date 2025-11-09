Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Jediného kamzíka v honitbě zastřelil myslivec údajně omylem
Jeho tvrzení má slabiny, a proto nyní čelí obvinění z pytláctví a krádeže.
V minulém týdnu si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečiny pytláctví a krádeže myslivec s letitou praxí. Vyšetřovatelka mu klade za vinu, že v listopadu loňského roku bez povolení a v rozporu se zákonem zastřelil v honitbě na Českolipsku jediného kamzíka horského, který se tu usadil. Místní myslivci měli z jeho přítomnosti v teritoriu radost.
V inkriminovanou dobu se vydal do lesa s povolenkou k lovu dančí zvěře, ale místo ní, si ten den domů jako trofej přivezl kamzíka. Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil.
Pokud ho soud uzná z upytlačení kamzíka vinným, může ho poslat až na dva roky do vězení a taky mu lov zvěře na nějakou dobu zakázat.
Kamzík horský se v České republice vyskytuje sporadicky a jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje.
11. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková