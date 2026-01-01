Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Jedenáctiletá svěřenkyně se nevrátila z vycházky
Kriminalisté se obrací o pomoc při pátrání na veřejnost.
Blanenští kriminalisté od nedělního večera pátrají po jedenáctileté svěřenkyni, která se nevrátila z vycházky do Dětského domova v Boskovicích, kde je umístěna. Nejedná se o první útěk, ale místa, kde se obvykle nacházela policisté prověřili s negativním výsledkem. Podle dosavadních informací by měla být v přítomnosti ještě starší dívky, která je také na útěku.
Jakékoliv informace k pohybu či pobytu pohřešovaných dívek prosím neprodleně sdělte na tísňovou linku 158.
Podrobnější informace k jedenáctileté dívce naleznete na odkaze: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19250111260601
Informace k druhé dívce: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20140111260601
(Jsou-li odkazy neaktivní, byly dívky již vypátrány).
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 14. ledna 2026