Jedenáctiletá svěřenkyně se nevrátila z vycházky

Kriminalisté se obrací o pomoc při pátrání na veřejnost. 

Blanenští kriminalisté od nedělního večera pátrají po jedenáctileté svěřenkyni, která se nevrátila z vycházky do Dětského domova v Boskovicích, kde je umístěna. Nejedná se o první útěk, ale místa, kde se obvykle nacházela policisté prověřili s negativním výsledkem. Podle dosavadních informací by měla být v přítomnosti ještě starší dívky, která je také na útěku.

Jakékoliv informace k pohybu či pobytu pohřešovaných dívek prosím neprodleně sdělte na tísňovou linku 158.

Podrobnější informace k jedenáctileté dívce naleznete na odkaze: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19250111260601

Informace k druhé dívce: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20140111260601
(Jsou-li odkazy neaktivní, byly dívky již vypátrány).
 

Policie ČR děkuje za spolupráci!

por. Andrea Cejnková, 14. ledna 2026

