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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jeden z podezřelých předstíral spánek

Plzeňští policisté objasnili případ krádeže kovového materiálu, ke kterému došlo v pátek 26. června v brzkých ranních hodinách. Dva muži ve věku 23 a 29 let jsou podezřelí ze spáchání přečinu krádeže. 

Podle dosud zjištěných skutečností měli podezřelí násilím vniknout do areálu jedné provozovny kovošrotu, odkud odcizili více než 30 kilogramů kovového materiálu určeného k likvidaci. Odcizené kovy nejprve ukrývali do trávy v blízkosti provozovny a následně je pomocí zahradního kolečka převáželi do ubytovacího zařízení, kde byli přechodně ubytováni.

Jejich plán však překazila policejní hlídka ze speciální pořádkové jednotky, která místem právě projížděla. Policisté mladšího z podezřelých zadrželi přímo na místě. Druhý muž se mezitím ukryl v nedalekém ubytovacím zařízení, kde se snažil vzbudit dojem, že celou dobu spal.

Policisté tomu ovšem moc nevěřili. Devětadvacetiletý muž byl při jejich příchodu výrazně udýchaný a zpocený, což nasvědčovalo tomu, že se na místo vrátil jen krátce před jejich příjezdem. Při následné prohlídce pokoje navíc policisté v koupelně nalezli odcizený kovový materiál. Muž se následně ke krádeži doznal.

Oba podezřelí si od policistů obvodního oddělení Plzeň 4 převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Poškozené společnosti svým jednáním způsobili škodu přesahující 3 tisíce korun.

Díky všímavosti a pohotovému zásahu policistů ze speciální pořádkové jednotky tak skončila noční krádež dříve, než se podezřelým podařilo odcizený materiál ukrýt nebo zpeněžit.

por. Michaela Raindlová
29. června 2026

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