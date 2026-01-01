Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Jeden z nich se v Česku vybodoval
Policejní motorkář řešil během několika vteřin dva kamioňáky, kteří zakázaně předjížděli .
Skutečně neobvyklou situaci musel řešit dálniční policista na dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Během několika málo vteřin totiž přistihl při stejném dopravním přestupku hned dva řidiče kamionů. Zatímco jeden z nich si odvezl „jen“ pokutu, druhý doplatil na to, že podobné porušení pravidel nespáchal poprvé. Na českém území se totiž vybodoval a nyní bude mít roční zákaz řízení.
K události došlo krátce před hraničním přechodem se Slovenskem. Policejní motocyklista z dálničního oddělení v Podivíně si během hlídkové činnosti všiml maďarské nákladní soupravy (žluté kolečko), jejíž řidič předjížděl jiné vozidlo v úseku, kde je takový manévr zakázán dopravním značením. Policista se proto rozhodl přestupek okamžitě řešit. Kamion značky MAN předjel a začal jeho řidiče navádět k zastavení.
Jenže právě v tu chvíli nastal moment, který zřejmě nečekal ani zkušený dopravní policista. Zatímco se soustředil na zastavení prvního provinilce, objevil se další kamion. Řidič slovenského tahače značky Mercedes-Benz s návěsem (červené kolečko) se zachoval úplně stejně a ve stejném úseku zahájil předjíždění. Navíc předjížděl právě kamion, který už byl policejním motocyklistou zastavován. Během několika okamžiků tak policista řešil dva totožné přestupky spáchané dvěma různými řidiči přímo před svýma očima. Celá situace se navíc odehrála v úseku s několika dopravními omezeními.
Po zastavení obou vozidel navíc vyšlo najevo, že případ slovenského řidiče bude mít mnohem vážnější dohru. Policisté zjistili, že se stejného přestupku dopustil na území České republiky už dříve v letošním roce. Za nedovolené předjíždění na dálnici přitom řidič kromě pokuty získává také šest bodů do bodového hodnocení.
Protože šlo již o druhý takový přestupek během letošního roku, dosáhl cizinec hranice dvanácti bodů a na českém území se vybodoval. Kromě pokuty tak přišel také o řidičské oprávnění a za volant se bude moci vrátit nejdříve za dvanáct měsíců. Nepomohla mu ani obhajoba, že si zákazového značení nevšiml. Kamerový záznam jeho jednání zachytil zcela jednoznačně.
Ani řidič maďarského kamionu však neodjel bez postihu. Také on musel za své jednání na místě zaplatit pokutu a připsat si příslušný počet bodů. V jeho případě se ale jednalo o první zaznamenaný přestupek tohoto druhu, takže jeho situace nebyla zdaleka tak závažná jako u kolegy.
Celý případ je dalším důkazem toho, že zákaz předjíždění pro nákladní vozidla na dálnicích není samoúčelný. Právě pomalé předjížděcí manévry kamionů často způsobují komplikace v provozu a mohou vést ke vzniku nebezpečných situací. Tentokrát navíc policista přistihli dva řidiče během několika vteřin přímo při činu, přičemž jeden z nich za svou netrpělivost zaplatil ztrátou řidičského oprávnění pro řízení na území České republiky.
Že nejde o ojedinělý problém, potvrzují i policejní statistiky. Jen na jihomoravských dálnicích a silnicích řešili policisté od začátku letošního roku téměř 1 800 případů nedovoleného předjíždění. Za tyto přestupky uložili pokuty v celkové výši přesahující 8,3 milionu korun. Více než 1 600 z těchto případů přitom tvořilo právě porušení zákazu předjíždění nákladními vozidly v místech označených příslušným dopravním značením. Právě na tento druh přestupků se proto dálniční policisté při svých kontrolách dlouhodobě zaměřují.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 6. července 2026.