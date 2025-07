Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pád z plošiny

RYCHNOVSKO - Pracovníci při stavbě stožárů spadli z plošiny.

Včera po 17. hodině jsme přijali oznámení o pádu dvou mužů (45 a 26 let) z plošiny, ke kterému došlo na poli u obce Očelice.

Šetřením na místě jsme zjistili, že pracovníci při stavbě stožárů a vedení vysokého napětí z dosud nezjištěných příčin spadli z plošiny a to z výšky asi 10 metrů.

Mladší z mužů po leteckém transportu do Fakultní nemocnice v Hradci Králové na následky zranění zemřel a byla u něho nařízena soudní pitva. Starší muž utrpěl těžké zranění.

Příčiny a okolnosti šetří rychnovští kriminalisté.

por. Pižlová Šárka, DiS.

11. 7..2025, 10:30

