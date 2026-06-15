Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Jeden test a možná začátek nové kariéry
Jedno sobotní odpoledne Vám může otevřít dveře ke službě a práci, která má smysl.
FYZIČKY Co kdyby Vám jedno sobotní odpoledne mohlo otevřít dveře k práci, která má smysl a poslání? Přesně takovou příležitost nabízíme v sobotu 20. června 2026 v 15:00. Tou dobou si můžete v areálu lounského výstaviště během akce BeFit (Memoriál Petry Hézlové) vyzkoušet policejní fyzické testy na(ne)čisto. Bez závazků, ale s velkou výhodou. Pokud uspějete, odnesete si certifikát platný 18 měsíců, který můžete využít při přijímacím řízení k Policii ČR.
Jinými slovy by se dalo říci, že první velký krok k vysněné kariéře můžete udělat ještě dříve, než vůbec podáte přihlášku do přijímacího řízení.
Nemáte co ztratit. Můžete ale získat jednu ze tří zkoušek.
Nečeká vás žádný závazek ani podpis smlouvy. Čekají Vás 4 DISCIPLÍNY a služby policie, které můžete potkat po celém okrese. Na místě bude služba dopravní policie, pořádkové policie, ale i specializované složky, jako jsou třeba naši lounští psovodi. Stačí chuť překonat sami sebe a zjistit, jestli máte předpoklady pro službu u policie. Možná budete překvapeni, co všechno dokážete.
Právě proto pořádáme fyzické testy na(ne)čisto, abyste si vše vyzkoušeli bez stresu a s podporou místních policistů, kteří Vám rádi ukáží, co jejich poslání obnáší.
Bonus, který se počítá
Úspěšné splnění testů znamená víc než dobrý pocit. Získáte certifikát s platností 18 měsíců, který lze uplatnit při nástupu do našich řad. Až se rozhodnete podat přihlášku, budete mít tuto část přijímacího řízení splněnou.
Kdo může přijít?
Kdokoliv, kdo si chce ověřit svou kondici nebo přemýšlí o kariéře u Policie České republiky. Nezáleží na tom, jestli jste student, pracujete v kanceláři nebo hledáte novou životní výzvu. Důležitá je chuť si něco dokázat.
Jak se přihlásit?
Stačí poslat potvrzení o účasti na e-mail daniela.segedi@pcr.cz, abychom s vámi mohli počítat.
Kde bude sraz a co si vzít?
Sejdeme se v 15:00 hodin u hlavní brány lounského výstaviště. Přineste si sportovní oblečení, vhodnou obuv a pití. O zbytek se postaráme my.
Nepromarněte příležitost zjistit, jestli právě Vy máte na práci policisty. Jeden den může rozhodnout o kariéře, která dokáže změnit život druhých, ale i ten Váš.
15. června 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje