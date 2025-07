Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jeden se vloupal do sklepní kóje, druhý do auta

PLZEŇ – Dva podezřelí muži, dva případy krádeží. Jeden si odcizené věci schoval po celém parku. Druhý tvrdil svědkovi, že nepřišel krást, že si jen obhlíží sklepy.

Plzeňští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům ve věku 26 a 46 let. Každý z nich má na svědomí jiný případ.

K prvnímu případu došlo v noci z 6. na 7. července 2025. Mladší z podezřelých se podle dosud zjištěných skutečností násilím vloupal do zaparkovaného vozu značky Renault, odkud odcizil různé stavební nářadí v hodnotě kolem 250 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že šlo o celkem 37 kusů nářadí, odnesl z místa jen část. Zbytek si schoval v přilehlém parku. Nářadí bylo doslova schované u každého křoví. Jednalo se například o vrtačky, brusky nebo pily. Následující den se pro ukryté věci vrátil, ale u nářadí už na něj čekal majitel, který chtěl nejspíš vzít spravedlnost do vlastních rukou. Podezřelý ale utekl a poškozený vše nahlásil na policii. Policisté muže omezili na osobní svobodě poté, co se na místo sám vrátil a přiznal, že část odcizeného nářadí má ještě doma.

Druhý případ se stal v úterý 8. července, kdy policisté zadrželi 46letého muže, který se podle zjištěných skutečností vloupal do několika sklepních kójí. Odcizil mimo jiné lední brusle, které si schoval do přinesené tašky. Byl však vyrušen náhodným svědkem, jemuž tvrdil, že se do domu bude stěhovat a jen se dívá, jak vypadají sklepy. Poté utekl. Pohotový svědek ho začal pronásledovat a zároveň zavolal na linku 158. Policisté dorazili na místo během několika minut a muže zadrželi.

V obou případech policie povede zkrácené přípravné řízení.

por. Michaela Raindlová

9. července 2025

