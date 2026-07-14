Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Jeden řidič z místa odjel, druhý skončil v potoce
Policisté hledají svědky dvou havárií na Jičínsku.
K první události došlo pravděpodobně v nočních hodinách z 8. na 9. července na sil. II. třídy u obce Podháj v katastru obce Miletín. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zřejmě při průjezdu levotočivou zatáčkou ve směru od Miletína nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, kde poškodil vjezdy na pozemek, drátěnou bránu i své vozidlo. Řidič po nehodě nesplnil zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody, událost totiž neoznámil. Vzhledem k poškození svého vozidla si zajistil odtahovou službu a z místa havárie odjel.
Policisté žádají řidiče odtahové služby i případné svědky události, kteří by mohli přispět k objasnění okolností dopravní nehody nebo pomoci se ztotožněním řidiče, aby se jim přihlásili.
Jičínští dopravní policisté zároveň pátrají po svědcích druhé havárie, ke které došlo v ulici Josefa Kováře ve Staré Pace v neděli 12. července kolem půl čtvrté ráno. Osobní vozidlo zn. Škoda Fabia zde sjelo do koryta řeky Rokytky. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku u 54letého řidiče dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 1,84 promile alkoholu. Muž se následně dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběry biologických materiálů v jičínské nemocnici. Dalším šetřením policisté zjistili, že havarované vozidlo nemělo platnou technickou prohlídku a na pravém předním disku chyběla pneumatika.
Policisté žádají oznamovatelku i další svědky, aby je kontaktovali.
Poznatky k oběma událostem přijmou policisté dopravního inspektorátu na tel. 974 533 252 nebo je můžete kontaktovat prostřednictvím linky 158.
Děkujeme za spolupráci.
14. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová