Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Jeden měsíc, sedm osob ve vazbě

PLZEŇ – Plzeňským policistům se podařilo objasnit několik případů protiprávního jednání různého charakteru. Všechny osoby jsou stíhány vazebně.

K jednomu z těchto případů došlo ve středu 18. června 2025 odpoledne nedaleko centra města. Podle dosud zjištěných skutečností stál u jednoho z bankomatů mladý muž, který předstíral, že se mu nedaří vybrat finanční hotovost z účtu. Požádal proto poškozeného, aby finance vybral z jeho účtu s tím, že mu hned po výběru přepošle peníze na účet prostřednictvím internetového bankovnictví v mobilním telefonu. Poškozený souhlasil, ale trval na poslání peněz předem, ne až po výběru. Mladík tedy poškozenému muži ukázal na svém telefonu stránku připomínající stránku internetového bankovnictví, do níž fiktivně vepsal číslo bankovního účtu poškozeného a potvrdil odeslání částky. Ani po delší době však žádné peníze nedorazily. Poškozený se proto rozhodl z místa odejít, aniž by z bankomatu cokoliv vybral. V tu chvíli mu ovšem začali vyhrožovat další dva muži s tím, že jestli jim nedá peníze, fyzicky ho napadnou. Následně ho jeden z nich udeřil pěstí do obličeje. Policisté ze speciální pořádkové jednotky agresory zadrželi a obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, kdy jeden z nich je stíhaný vazebně.

Dalšími podezřelými, tentokrát pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, jsou dva muži ve věku 34 a 42 let. Ti podle dosud zjištěných skutečností kradli na různých místech Plzně. Většinou se jednalo o vloupání do zaparkovaných vozidel. Úkoly měli jasně rozdělené - jeden kradl, druhý hlídal okolí nebo dokonce vybízel svého komplice ke krádežím. Z vozidel si muži převážně odnášeli kabelky a batohy, které zde nechali na viditelných místech jejich majitelé. Mladší z obviněných mužů byl navíc v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.

Sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže si také převzali tři muži ve věku 49, 39 a 24 let. Podle dosud zjištěných skutečností se všichni tři muži nezávisle na sobě dopouštěli na území našeho krajského města rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Jejich cílem byla nákupní centra, rodinné domy, firemní kanceláře nebo boxy pro uložení objednaného zboží. Poškozeným způsobili škodu v řádu desítek tisíc korun.

Posledním podezřelým, který skončil ve vazební věznici, je 33letý muž. Tomu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý se opakovaně zdržoval na území města Plzně, i když si byl vědom, že mu byl uložen trest zákazu pobytu.

Díky skvělé práci plzeňských policistů, ať už šlo o kriminalisty, policisty obvodních oddělení nebo kriminalistické techniky, byly všechny obviněné i podezřelé osoby dopadeny a usvědčeny, čímž se podařilo zabránit dalším trestným činům.

por. Michaela Raindlová

27. června 2025

