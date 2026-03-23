Je to něco jako ruská ruleta!
Tahle hrozba není vidět na první pohled a o to důležitější je o ní mluvit nahlas.
Nejen v Ústeckém kraji se od počátku tohoto roku zabývají policisté hned několika případy intoxikace, kdy tato skutečnost je mnohem více alarmující, jelikož zasahuje i mezi naši mladou generaci. Na první pohled nenápadné balíčky, lákavé názvy a snadná dostupnost. Ve skutečnosti ale syntetické kanabinoidy a další nové psychoaktivní látky představují jednu z nejnebezpečnějších hrozeb současnosti. Nejde o „lehčí alternativu“ k marihuaně, jak se někdy mylně domnívají zejména mladí lidé. Jde o chemicky upravené látky, jejichž účinky jsou často nepředvídatelné a v mnoha případech mohou mít fatální následky.
Co jsou syntetické kanabinoidy?
Na rozdíl od přírodního konopí, které obsahuje známé účinné látky jako THC, jsou syntetické kanabinoidy vyráběny v laboratořích. Jejich složení se neustále mění, aby uniklo legislativě. Výsledkem je chemická "ruská ruleta“, kdy uživatel nikdy přesně neví, co užívá. Účinky mohou být mnohonásobně silnější než u běžného konopí, což znamená bohužel také výrazně větší nebezpečí.
Rizika, která nejsou vidět na první pohled!
Užívání těchto látek může vést k akutním stavům, jako jsou úzkosti, panické ataky, halucinace, agresivita nebo ztráta kontroly nad vlastním chováním. Nejsou výjimkou ani kolapsy, srdeční selhání či psychotické epizody. Z dlouhodobého hlediska hrozí rozvoj závislosti, poškození mozku a vážné psychiatrické poruchy. Zvlášť nebezpečné je, že účinek každé dávky může být jiný. Stačí malé množství a organismus může reagovat extrémně. Kombinace s alkoholem nebo jinými látkami riziko ještě násobí.
Proč jsou tak rozšířené?
Hlavním důvodem je jejich dostupnost a cena. Mladí lidé pak podléhají iluzi, že když je něco „legální“ nebo snadno dostupné, je to automaticky bezpečné.
Prevence a informovanost je hlavním klíčem k bezpečí!Ilustrační obrázek.jpg
Zásadní roli hraje otevřená komunikace. Rodiče, školy i veřejnost by měli mluvit o reálných rizicích bez zbytečného strašení, ale s důrazem na fakta. Důležité je také posilovat schopnost odmítnout tlak okolí a budovat zdravé sebevědomí u mladých lidí. Prevence není jen o zákazech. Je o pochopení, proč lidé po těchto látkách sahají. Velmi často jde o zvědavost, tlak vrstevníků nebo snahu uniknout stresu. Nabídnout alternativy, podporu a bezpečné prostředí je proto stejně důležité jako samotná osvěta. Problém syntetických kanabinoidů se netýká jen jednotlivců. Je to výzva pro celou společnost. Od legislativy přes
zdravotnictví až po vzdělávání. Každý informovaný člověk může sehrát roli v prevenci. Sdílení pravdivých informací a včasné rozpoznání varovných signálů může zachránit zdraví a někdy i život.
Prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí!
23. března 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje