Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Jaroměřští policisté zastavili vozidlo autoškoly

Žák měl pozitivní test na drogy a odmítl lékařské vyšetření. 

Ve čtvrtek 12. března 2026 zastavila hlídka obvodního oddělení Jaroměř v ulici 5. května vozidlo autoškoly. Kontrola, která proběhla v rámci běžného dohledu nad bezpečností silničního provozu, odhalila u jednadvacetiletého žáka autoškoly podezření na požití omamných a psychotropních látek.

Krátce po osmé hodině ranní policisté vyzvali řidiče k podrobení se dechové zkoušce na alkohol a orientačnímu testu na návykové látky. Zatímco přítomnost alkoholu byla vyloučena, orientační test reagoval pozitivně. Přístroj indikoval možnou přítomnost látek THC, amfetaminu/metamfetaminu a kokainu.

Z tohoto důvodu byl řidič následně vyzván k odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, které by výsledky orientačního testu potvrdilo či vyvrátilo. Mladý muž však toto vyšetření odmítl.

Na místě mu policisté zakázali další jízdu a celou událost řádně zadokumentovali, včetně vyjádření instruktora autoškoly, který byl situací překvapen.

Vzhledem k odmítnutí lékařského vyšetření je nyní řidič podezřelý ze spáchání závažného přestupku. Případ byl předán k projednání příslušnému městskému úřadu. Ve správním řízení mu hrozí pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na tři roky.

Policie opětovně upozorňuje, že řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek – stejně jako odmítnutí odborného vyšetření – patří mezi nejzávažnější prohřešky v dopravě a jsou postihovány s maximální přísností.

por. Karolína Macháčková
19.3.2026

