Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Jarní vlna střetů se zvěří pokračuje
Na Strakonicku jedna nehoda za druhou.
Devatenáct květnových dnů a už 40 střetů s lesní zvěří bez zranění. Od začátku roku policisté na Strakonicku přijali už 171 oznámení střetů s lesní zvěří, což znamená také stejný počet poškozených vozidel. Statistiky potvrzují, že jaro a začátek léta patří k nejrizikovějším obdobím a současná čísla ukazují, že letošní sezóna není výjimkou. Opatrnost a předvídavost mohou ochránit nejen vozidlo, ale především zdraví a životy posádky.
Dopravní nehody s lení zvěří se naštěstí obejdou bez zranění. Přesto ale strakoničtí policisté letos řešili i srážku se zvěří s vážným zraněním. V únoru cyklistovi jedoucímu před šestou hodinou ráno po silnici III. třídy z Jindřichovic do Blatné skočila do jízdní dráhy srnka. S těžkým zraněním skončil v nemocnici.
Řidiči, ale i cyklisté, by proto měli zvýšit opatrnost zejména v úsecích označených dopravní značkou upozorňující na výskyt zvěře, v okolí lesů, polí a remízků a také za svítání, soumraku a v nočních hodinách. Právě tehdy bývá pohyb zvěře nejintenzivnější. Důležitou je také rychlost jízdy, čím nižší, tím více času na reakci řidiče a větší šance střetu zabránit nebo alespoň zmírnit jeho následky.
„Pokud už dojde ke střetu se zvěří a událost potřebujete doložit pro účely pojišťovny, je nutné událost bezprostředně oznámit na linku 158. Pokud při nehodě nedošlo ke zranění, policista na lince 158 nehodu zaeviduje a odkáže vás na webové stránky, kde najdete a vyplníte Žádost o potvrzení o oznámení události,“ přibližuje postup vedoucí dopravního inspektorátu policie ve Strakonicích npor. Bc. Martin Dvořák.
Řidič vyplní Žádost o potvrzení o oznámení události, kterou zašle na podatelnu krajského ředitelství Policie ČR podle místa, kde byla událost oznámena. Jedná-li se o Jihočeský kraj použije e-mail: krpc.podatelna@policie.gov.cz. Žádost může zaslat také prostřednictvím datové schránky či v písemné podobě poštou či osobním doručením na konkrétní policejní útvar. Součástí žádosti jsou také osobní (jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje žadatele), dále nesmí chybět datum a čas oznámení na linku 158, místo střetu, ideálně přesnější lokalizace, registrační značka vozidla a vztah k poškozené věci (vlastník, řidič apod.).
„Na dopravním inspektorátu pak ověříme, zda byla událost skutečně na linku 158 oznámena a vystavíme potvrzení, které zašleme na žadatelem uvedený kontakt. Pokud k nahlášení na linku 158 nedošlo, není možné potvrzení vystavit“, doplňuje vedoucí dopravního inspektorátu Martin Dvořák a dodává, že vyřízení trvá přibližně několik pracovních dnů.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. května 2026