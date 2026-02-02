Policie České republiky  

Jarní prázdniny

Jak se bezpečně chovat v období jarních prázdnin. 

Sotva skončily vánoční svátky, máme tady jarní prázdniny, které jsou časem odpočinku, cestování a zimních radovánek. Ať už je trávíte na horách, u příbuzných nebo doma, Policie ČR připomíná několik základních pravidel, která pomohou prožít volno bezpečně a bez nepříjemných událostí.

Bezpečně na cestách
Mnoho rodin vyráží během jarních prázdnin na hory nebo za rekreací. Nezapomínejte:

  • Přizpůsobte jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám

  • Při delších cestách dělejte pravidelné přestávky

  • Děti vždy přepravujte v odpovídajících autosedačkách a připoutejte je bezpečnostním pásem

  • Stále používejte zimní pneumatiky a tam, kde je to potřeba, nasaďte sněhové řetězy

Právě v tomto období se setkáváme se zvýšeným počtem dopravních nehod. Mějte na paměti, že „je lepší ztratit vteřinu v životě, než život ve vteřině“.

Na horách a při sportu
Lyžování, snowboarding, sáňkování nebo bruslení patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám.

  • Nezapomínejte na ochranné pomůcky, zejména helmu

  • Dodržujte pravidla chování na sjezdovkách

  • Na výletech nepřeceňujte své síly ani schopnosti svých dětí

  • Mějte u sebe vždy nabitý mobilní telefon

Doma i na návštěvě

Pokud trávíte volný čas doma nebo Vaše děti chvíle u prarodičů

  • Nenechávejte děti bez dozoru, zejména v blízkosti silnic či vodních ploch

  • Poučte děti, aby neotevíraly cizím osobám

Prevence vloupání

Odjíždíte-li na dovolenou

  • Zamkněte okna i dveře a své cennosti nenechávejte nikde ležet na viditelném místě

  • Požádejte své sousedy o občasnou kontrolu bytu nebo domu

  • V žádném případě se „nechlubte“ na sociálních sítích, že nejste doma.

Jarní prázdniny by měly být především časem pohody a radosti. Dodržováním základních bezpečnostních pravidel můžete předejít zbytečným problémům a užít si volné dny naplno.

Přejeme všem dětem i dospělým klidné a bezpečné jarní prázdniny.

2. února 2026
por. Renata Štěpánková 


 

