Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Jarní prázdniny
Jak se bezpečně chovat v období jarních prázdnin.
Sotva skončily vánoční svátky, máme tady jarní prázdniny, které jsou časem odpočinku, cestování a zimních radovánek. Ať už je trávíte na horách, u příbuzných nebo doma, Policie ČR připomíná několik základních pravidel, která pomohou prožít volno bezpečně a bez nepříjemných událostí.
Bezpečně na cestách
Mnoho rodin vyráží během jarních prázdnin na hory nebo za rekreací. Nezapomínejte:
-
Přizpůsobte jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám
-
Při delších cestách dělejte pravidelné přestávky
-
Děti vždy přepravujte v odpovídajících autosedačkách a připoutejte je bezpečnostním pásem
-
Stále používejte zimní pneumatiky a tam, kde je to potřeba, nasaďte sněhové řetězy
Právě v tomto období se setkáváme se zvýšeným počtem dopravních nehod. Mějte na paměti, že „je lepší ztratit vteřinu v životě, než život ve vteřině“.
Na horách a při sportu
Lyžování, snowboarding, sáňkování nebo bruslení patří k oblíbeným prázdninovým aktivitám.
-
Nezapomínejte na ochranné pomůcky, zejména helmu
-
Dodržujte pravidla chování na sjezdovkách
-
Na výletech nepřeceňujte své síly ani schopnosti svých dětí
-
Mějte u sebe vždy nabitý mobilní telefon
Doma i na návštěvě
Pokud trávíte volný čas doma nebo Vaše děti chvíle u prarodičů
-
Nenechávejte děti bez dozoru, zejména v blízkosti silnic či vodních ploch
-
Poučte děti, aby neotevíraly cizím osobám
Prevence vloupání
Odjíždíte-li na dovolenou
-
Zamkněte okna i dveře a své cennosti nenechávejte nikde ležet na viditelném místě
-
Požádejte své sousedy o občasnou kontrolu bytu nebo domu
-
V žádném případě se „nechlubte“ na sociálních sítích, že nejste doma.
Jarní prázdniny by měly být především časem pohody a radosti. Dodržováním základních bezpečnostních pravidel můžete předejít zbytečným problémům a užít si volné dny naplno.
Přejeme všem dětem i dospělým klidné a bezpečné jarní prázdniny.
2. února 2026
por. Renata Štěpánková