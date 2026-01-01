Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Jarní prázdniny
Bezpečné rady na prázdniny
Blíží se období jarních prázdnin a s ním mohou být spojena také rizika, ať už doma nebo venku. Pojďme si připomenout jak si tento čas užít bez zbytečných komplikací.
Bezpečný pohyb na silnicích:
Děti by měly vědět, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Při přecházení vozovky dbát zvýšené opatrnosti, dobře se rozhlédnout a nezapomínat, že chodec nemá a nikdy neměl absolutní přednost. Velkým nešvarem jsou sluchátka v uších nebo sledování mobilu, které odvádí pozornost, a pak už stačí vteřina a může dojít k tragickým střetům. Upozornit také ratolesti, že na mokré nebo zasněžené vozovce se brzdná dráha vozidla výrazně prodlužuje. Se zimním časem se pojí i snížená viditelnost, která ohrožuje nejzranitelnější účastníky provozu, jimiž jsou chodci. Na trhu je dnes velká škála reflexních prvků, které by měly být umístěny na pohyblivé části těla (ruce, nohy).
Doma:
Pakliže budou dětí trávit volné chvíle na internetu, je vhodné nastavit jasná pravidla a trvat na jejich dodržování. Online prostor je prostředí poskytující množství zábavy ale i spoustu nástrah. Další možností mohou být příměstské tábory či jiné volnočasové aktivity, pořádané různými spolky.
Na horách:
Pokud se chystáte na hory, je potřeba si pohlídat správné obutí vozidla zimními pneumatikami. Podle toho kam jedeme, bychom měli zvážit i dovybavení užitečnými věcmi, jako jsou sněhové řetězy, tažné lano, lopata a třeba i deka.
Při lyžování na horách je potřeba dodržovat lyžařské desatero, které stanovuje obecné zásady bezpečného chování na sjezdových tratích
- Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jiné osoby.
- Kontrola rychlosti a způsobu jízdy - přizpůsobit rychlost svým schopnostem, terénu sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.
- Volba stopy - lyžař jedoucí shora musí volit dráhu jízdy tak, aby neohrozil lyžaře pod sebou.
- Předjíždění – předjíždění lyžaři je povoleno z jakékoliv strany, ale musí být zachován bezpečný odstup.
- Vjíždění a rozjíždění – každý kdo se rozjíždí, nebo vjíždí na trať, musí se přesvědčit, že tak činní bezpečně.
- Zastavení na sjezdovce – lyžař se nesmí zdržovat na nepřehledných, nebo úzkých místech. Pokud se zastaví, měl by stát na okraji tratě.
- Stoupání a sestup – musí se použít okraj tratě. Toto platí i na pěší pohyb po sjezdovce.
- Dodržování označení a pokynů - všichni musí respektovat značení tratě a pokyny provozovatele.
- Pomoc při nehodě – každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
- Povinnost prokázání totožnosti – účastník nehody je povinen prokázat svou totožnost.
Posledním připomenutím je chůze po nedostatečně zamrzlé vodní ploše (rybníky, nádrže). Hrozí zde prolomení ledu, které může mít fatální následky utonutím.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Jaroslav Krpec
oddělení prevence