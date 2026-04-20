Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Janků Jaromír oznámení k naložení se zbraní

Č. j. KRPA-88954-5/ČJ-2025-0011IY 

                                                 

                                                 Praha 20. dubna 2026

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán

  o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

panu

 JANKŮ  Jaromír, nar. 30.01.1982,  hlášen k trv. pobytu na adrese Praha 3, Hartigova 2442/150,

jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:

  1. Oznámení  ve smyslu § 125 odst. 2, 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu

Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III, Praha 4, Sdružení 1664/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

                                                           npor. Ing. Zdeňka  KOPECKÁ

                                                                                                                     vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 20.04.2026   

Sejmuto dne : 5. 5. 2026

