Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Janků Jaromír oznámení k naložení se zbraní
Č. j. KRPA-88954-5/ČJ-2025-0011IY
Praha 20. dubna 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu
JANKŮ Jaromír, nar. 30.01.1982, hlášen k trv. pobytu na adrese Praha 3, Hartigova 2442/150,
jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:
- Oznámení ve smyslu § 125 odst. 2, 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha I a Praha III, Praha 4, Sdružení 1664/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Ing. Zdeňka KOPECKÁ
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 20.04.2026
Sejmuto dne : 5. 5. 2026