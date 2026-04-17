Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Jako soupeře si vybral veřejnou toaletu
Výsledek zápasu: vybavení veřejné toalety K.O.
Policisté z obvodního oddělení v Litoměřicích se v polovině dubna letošního roku zabývali neobvyklým případem, ke kterému došlo v prostorách obchodního centra. Podezřelý muž si měl zde jako svého „soupeře“ v pomyslném boxerském klání vybrat veřejnou toaletu.
Tento muž údajně neunesl své emoce poté, co měl přijít o svého čtyřnohého mazlíčka, kterého měl kvůli jeho agresivitě přenechat svým zkušenějším známým. V návalu vzteku pak neudržel své nervy na uzdě a měl začít ničit vnitřní vybavení veřejných toalet. Výsledkem jeho jednání měla být škoda na poničeném zařízení toalet, která byla vyčíslena přibližně na 25 tisíc korun.
Ačkoliv totožnost pachatele nebyla policistům bezprostředně po oznámení události známa, díky pečlivému ohledání místa činu a následnému šetření se jim podařilo muže vypátrat. Ukázalo se, že se mělo jednat o místního muže bez domova.
Litoměřičtí policisté proto muži následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě, že bude jeho vina prokázána, hrozí muži za jeho jednání trest odnětí svobody až na jeden rok.
17. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje