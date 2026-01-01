Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Jaká byla silvestrovská noc 2025/2026 ?
V jejím průběhu jsme nezaznamenali žádné závažné incidenty, na lince 158 jsme přijali 129 hovorů.
Operační středisko přijalo od včerejší 18. hodiny do půl šesté ráno dnešního dne celkem 129 hovorů na tísňovou linku 158, dvacet volání se týkalo oznámení v souvislosti s odpalováním pyrotechniky. Ačkoliv jsme do lokalit, kde si lidé na tuto problematiku stěžovali, okamžitě vyjížděli, na místě jsme už konkrétní osoby, které pyrotechniku odpálily, ani v jednom případě nezastihli.
Lidé si nejčastěji stěžovali na přílišnou hlučnost sousedů, řešili jsme také slovní a fyzická napadání v domácnostech mezi příbuznými a nebo mezi lidmi na ulici, které nepřekračovaly skutkové podstaty přestupkového jednání s vyjímkou incidentu v Turnově, kde mladá žena napadala kolemjdoucí kopanci a údery pěstí a házela jim pod nohy petardy. Ta se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z přečinu výtržnictví. Během noci jsme také přistihli dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, a to s hodnotami 1,12 a 1,32 promile alkoholu. Oba čeká trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.
Dopravní policisté vyjížděli po půlnoci ke 4 nehodovým událostem bez vážnějších zranění, včetně havárie osobního vozidla na Českolipsku, které skončilo kolem třetí hodiny ráno na střeše potom, co řidič nebybral zatáčku. Pod vlivem alkoholu nebyl.
Během silvestrovské noci se ozývali na naši tísňovou linku také občané, kteří v průběhu silvestrovských oslav ztratili z dohledu své kamarády nebo příbuzné. Po půlnoci dokonce postrádal muž svou manželku a dvě nezletilé děti, se kterými společně vyrazil do libereckých ulic slavit nový rok. Naštěstí se všichni brzy ve zdraví znovu shledali, a proto nebylo nutné vyhlašovat žádné pátrací akce.
Silvestrovská noc byla rušná, ale nikoliv dramatická. Dosud nemáme žádné zprávy o tom, že by v jejím průběhu někdo utrpěl v souvislosti s protiprávním jednáním vážnou újmu na zdraví. Rovněž neevidujeme žádný závažný úraz od pyrotechniky.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přeje všem občanům šťastný nový rok 2026.
1. 1. 2026
