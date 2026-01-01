Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Jak to může dopadnout, když máte příliš mnoho soucitu
Škola citové manipulace.
Tento příběh zní skoro jako scénář k filmu. Pro oběť podvodu to je ale realita. Na sociální síti kontaktoval starší ženu cizinec a začala se mezi nimi postupně rozvíjet zdánlivě nevinná konverzace. Po měsíci chatování, kdy si žena myslela, že komunikuje s někým, kdo prochází těžkými životními zkouškami, přišly žádosti o peníze. Důvodem jeho dočasné platební neschopnosti měl být mužův nefunkční bankovní účet. Samozřejmě slíbil, že po zprovoznění účtu ženě všechny peníze vrátí.
Cizinec ženě tvrdil, že jeho syn má vážné zdravotní problémy, a aby to celé bylo ještě dramatičtější, poslal i fotografii dítěte napojeného na nemocniční přístroje. Přesvědčil ženu o naléhavosti situace a ta mu začala posílat peníze. Nejprve na synovu léčbu, později na výdaje spojené s dopravní nehodou muže, nakonec také platby za jeho ubytování v různých hotelech a další. Celkově od konce roku 2024 do letošního ledna v 24 platbách poslala téměř milion korun na zahraniční účty.
Tato neuvěřitelná série výzev k posílání peněz nakonec vedla k tomu, že se žena rozhodla vše oznámit policii. Podvodník, který se stále snaží ženu kontaktovat, tak s další žádostí o peníze prozatím neuspěl.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod s trestní sazbou pro viníka dva až osm let odnětí svobody.
! Tento případ ukazuje, jak nebezpečné mohou být manipulace na sociálních sítích. Při každé žádosti o peníze, ať už za zdravotní výdaje, nezbytné platby nebo jakékoliv naléhavé situace si dávejte pozor. Obzvlášť u lidí, které osobě neznáte.
28. ledna 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková