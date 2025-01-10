Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Jak se zachovat, když vám píše dítě o peníze

Zpozorněte pokud tvrdí, že má rozbitý telefon, píše vám z nového čísla a potřebuje nutně poslat peníze na cizí účet. Jde o podvod! 

"Mami, spadl mi telefon do dřezu a nefunguje, potřebuju, abys mi co nejdříve zaplatila tři faktury. Píšu ti z nového telefonu, který banka neakceptuje, proto nemohu využívat internetové bankovnictví." Tato zpráva přišla přes aplikaci WhatsApp minulý pátek 71leté ženě z Českolipska z neznámého čísla. Důvěřivá paní neváhala a podle instrukcí, které si přečetla, poslala na neznámé účty celkem 149 995 korun. To, že jde o podvod zjistila až potom, co potvrzení o poslední proběhlé platbě poslala ze zvyku na "staré" číslo dcery, zatímco předchozí dvě odeslala na číslo nové. Ta se jí obratem ozvala a chtěla po mamince vysvětlení. 

Další žádost o zaslání peněz na neznámý účet obdržela na svůj WhatsApp z neznámého čísla v pondělí 74letá žena z Liberecka. Stálo v něm, že jejímu synovi upadl telefon a poškodil se mu displej. Přitom potřebuje nutně zaplatit fakturu nějakému Martinovi ve výši 30 670 korun. Oznamovatelku zpráva znepokojila a pokusila se mu několikrát zavolat, ale pokaždé byl hovor odmítnut. Potom dostala zprávu, že přístroj, ze kterého údajný syn komunikuje, má rozbitý mikrofon, a proto si může jen psát. Až následující den se se vším svěřila  své dceři, která zavolala na původní číslo svého bratra a dozvěděla se od něj, že po matce žádné peníze nechtěl, a že je  jeho telefon v pořádku.

Téhož dne podle stejné legendy ještě podvodníci napálili další 74letou ženu, tentokrát z Jablonecka, která jim uvěřila, že má za dceru zaplatit dvě faktury v hodnotě 44 995 korun, a také to ihned udělala.

V Libereckém kraji jsme jen v letošním roce zaznamenali vyšší desítky těchto podvodů, které jsme právě popsali. Domníváme se, že jich ve skutečnosti proběhlo více, a že nám je někteří poškození nehlásili třeba už jen proto, že se za to, že někomu naletěli, stydí. 

Jak se můžete bránit takovým podvodům?

  • Pokud vám přijde zpráva na WhatsApp z neznámého čísla obdobného znění, zachovejte především klid a rozvahu.
  • Nejprve se snažte ověřit identitu toho, kdo vám zprávu poslal. Zavolejte na původní číslo člověka, který je pod zprávou podepsaný a promluvte si s ním. Pokud telefon nezvedá, zavolejte někomu z rodiny a společně se snažte navázat kontakt s dcerou či synem, vnukem či vnučkou, kteří od vás údajně potřebují okamžitou peněžitou pomoc.
  • Nic neuspěchejte.
  • Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás na lince 158, ale ještě dříve, než peníze na neznámý účet odešlete.
  • Informujte před tímto nebezpečím své příbuzné a zejména seniory, pomáhejte nám šířit preventivní osvětu.

Jak poznáte s velkou pravděpodobností podvodné zprávy?

  • Zpráva přichází z neznámého čísla.
  • Zprávy jsou stylizovány tak, že vám píše vaše dcera, syn, vnučka nebo vnuk, kterým se rozbil mobilní telefon, a proto používají jiný přístroj s novým číslem, který má nefunkční mikrofon, čímž se vyhýbají telefonickému hovoru a tomu, že rozpoznáte na druhé straně cizí hlas.
  • Potřebují  poslat peníze na neznámý účet
  • Autor zprávy vás tlačí do rychlého jednání a pod časový tlak, nenechte se tím vyvést z míry.

1. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 