Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Jak se zachovat, když vám píše dítě o peníze
Zpozorněte pokud tvrdí, že má rozbitý telefon, píše vám z nového čísla a potřebuje nutně poslat peníze na cizí účet. Jde o podvod!
"Mami, spadl mi telefon do dřezu a nefunguje, potřebuju, abys mi co nejdříve zaplatila tři faktury. Píšu ti z nového telefonu, který banka neakceptuje, proto nemohu využívat internetové bankovnictví." Tato zpráva přišla přes aplikaci WhatsApp minulý pátek 71leté ženě z Českolipska z neznámého čísla. Důvěřivá paní neváhala a podle instrukcí, které si přečetla, poslala na neznámé účty celkem 149 995 korun. To, že jde o podvod zjistila až potom, co potvrzení o poslední proběhlé platbě poslala ze zvyku na "staré" číslo dcery, zatímco předchozí dvě odeslala na číslo nové. Ta se jí obratem ozvala a chtěla po mamince vysvětlení.
Další žádost o zaslání peněz na neznámý účet obdržela na svůj WhatsApp z neznámého čísla v pondělí 74letá žena z Liberecka. Stálo v něm, že jejímu synovi upadl telefon a poškodil se mu displej. Přitom potřebuje nutně zaplatit fakturu nějakému Martinovi ve výši 30 670 korun. Oznamovatelku zpráva znepokojila a pokusila se mu několikrát zavolat, ale pokaždé byl hovor odmítnut. Potom dostala zprávu, že přístroj, ze kterého údajný syn komunikuje, má rozbitý mikrofon, a proto si může jen psát. Až následující den se se vším svěřila své dceři, která zavolala na původní číslo svého bratra a dozvěděla se od něj, že po matce žádné peníze nechtěl, a že je jeho telefon v pořádku.
Téhož dne podle stejné legendy ještě podvodníci napálili další 74letou ženu, tentokrát z Jablonecka, která jim uvěřila, že má za dceru zaplatit dvě faktury v hodnotě 44 995 korun, a také to ihned udělala.
V Libereckém kraji jsme jen v letošním roce zaznamenali vyšší desítky těchto podvodů, které jsme právě popsali. Domníváme se, že jich ve skutečnosti proběhlo více, a že nám je někteří poškození nehlásili třeba už jen proto, že se za to, že někomu naletěli, stydí.
Jak se můžete bránit takovým podvodům?
- Pokud vám přijde zpráva na WhatsApp z neznámého čísla obdobného znění, zachovejte především klid a rozvahu.
- Nejprve se snažte ověřit identitu toho, kdo vám zprávu poslal. Zavolejte na původní číslo člověka, který je pod zprávou podepsaný a promluvte si s ním. Pokud telefon nezvedá, zavolejte někomu z rodiny a společně se snažte navázat kontakt s dcerou či synem, vnukem či vnučkou, kteří od vás údajně potřebují okamžitou peněžitou pomoc.
- Nic neuspěchejte.
- Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás na lince 158, ale ještě dříve, než peníze na neznámý účet odešlete.
- Informujte před tímto nebezpečím své příbuzné a zejména seniory, pomáhejte nám šířit preventivní osvětu.
Jak poznáte s velkou pravděpodobností podvodné zprávy?
- Zpráva přichází z neznámého čísla.
- Zprávy jsou stylizovány tak, že vám píše vaše dcera, syn, vnučka nebo vnuk, kterým se rozbil mobilní telefon, a proto používají jiný přístroj s novým číslem, který má nefunkční mikrofon, čímž se vyhýbají telefonickému hovoru a tomu, že rozpoznáte na druhé straně cizí hlas.
- Potřebují poslat peníze na neznámý účet
- Autor zprávy vás tlačí do rychlého jednání a pod časový tlak, nenechte se tím vyvést z míry.
1. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková