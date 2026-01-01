Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Jak se chovat za snížené viditelnosti
Mlha na silnicích a správné používání mlhových světel.
V posledních dnech se na některých místech České republiky objevuje hustá mlha, která výrazně snižuje viditelnost na silnicích. Takové podmínky patří mezi nejrizikovější situace pro řidiče. Přesto se stále ukazuje, že část motoristů si není jistá, jak v mlze správně jezdit a jak používat mlhová světla. Výsledkem pak bývají zbytečně nebezpečné situace nebo oslňování ostatních účastníků provozu.
Základním pravidlem při jízdě v mlze je přizpůsobit rychlost aktuální viditelnosti. Pokud řidič vidí jen na několik desítek metrů, nemůže jet stejnou rychlostí jako za jasného dne. V husté mlze je mnohem obtížnější odhadovat vzdálenosti a vozidla před vámi se mohou objevit doslova na poslední chvíli. Z tohoto důvodu je důležité jet plynule, zvýšit odstup od auta před sebou a vyhnout se prudkému brzdění. Vozovka bývá často vlhká, a tím pádem i kluzká, takže reakční doba i brzdná dráha se mohou prodloužit.
Důležitou roli hrají také světla. V mlze by řidiči měli používat potkávací světla, nikoliv dálková. Dálková světla totiž v husté mlze nepomáhají, protože se jejich světlo odráží od drobných kapek vody zpět k řidiči a viditelnost se naopak zhoršuje. Právě v takových situacích mohou pomoci přední mlhová světla, která jsou umístěna níže a lépe osvětlují prostor těsně před vozidlem. Používají se společně s potkávacími světly, pokud je viditelnost výrazně snížena například hustou mlhou, silným deštěm nebo sněžením.
Ještě důležitější je správné používání zadního mlhového světla. To je velmi silné a jeho hlavním účelem je zajistit, aby bylo vozidlo dobře viditelné pro řidiče jedoucí za vámi. Zadní mlhovku by však řidiči měli zapínat pouze ve chvíli, kdy je viditelnost opravdu velmi špatná, typicky při husté mlze, kdy je dohlednost jen několik desítek metrů. Bohužel právě zde se často objevuje jedna z nejčastějších chyb na českých silnicích.
Ohleduplnost by proto měla být samozřejmostí. Jakmile se viditelnost zlepší nebo se za vozidlem objeví jiné auto v menší vzdálenosti, je vhodné zadní mlhové světlo vypnout. Smyslem těchto světel není ostatní oslňovat, ale pomoci jim včas zaregistrovat vaše vozidlo v opravdu špatných podmínkách.
V husté mlze řidiči často zapomínají ještě na jednu důležitou věc a to přepnout denní svícení na klasická potkávací světla. Denní svícení totiž většinou rozsvítí pouze přední světla a zadní část vozidla zůstává zhasnutá. Auto je pak zezadu v mlze velmi špatně viditelné a řidiči za vámi ho mohou zaregistrovat na poslední chvíli. I proto je při zhoršené viditelnosti vždy důležité zapnout standardní potkávací světla, aby bylo vozidlo dobře vidět zepředu i zezadu.
Jízda v mlze vyžaduje především klid, trpělivost a schopnost předvídat. Řidiči by měli jet opatrněji, držet si větší odstup a správně používat světla podle aktuální situace. Právě kombinace rozumné rychlosti, správného osvětlení a ohleduplného chování může výrazně snížit riziko nehody a pomoci všem bezpečně dorazit do cíle.
06. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje