Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Jak se bránit a nenechat si zkazit svátky
Předvánoční čas bývá plný vůní, světel, radosti… ale bohužel také kapesních zlodějů, kteří právě v tomto období využívají každé nepozornosti. Obchodní centra, vánoční trhy nebo kulturní akce se stávají místy, kde se pohybuje velké množství lidí a kde mají kapsáři ideální příležitost. A právě proto je dobré vědět, jak pracují, co vyhledávají a jak se jim účinně bránit.
Jak kapsáři pracují?
Kapsáři jsou neuvěřitelně rychlí a často dokonale sehraní. Využívají návalů lidí, tlačenic, nepozornosti, stresu i toho, že máme plné ruce dárků nebo svařáku. Často působí v malých skupinách, mají svou taktiku nacvičenou do detailu a umí se dokonale maskovat.
Zloděj vám totiž odvede pozornost. Například se na vás někdo natlačí, druhý se omluvně usměje, třetí mezitím „pracuje“. Rychlá ruka pod kabátem či tlakem lidí a během vteřiny zapomenete, že jste v kapse vůbec něco měli. Také přehazování kořisti, to znamená, že kapsář často předá ukradenou věc komplici, aby v případě kontroly nic neměl u sebe.
Nejčastěji mizí peněženky, mobilní telefony, platební karty a osobní doklady.
Proč jsou obchodní centra a vánoční trhy tak rizikové?
Lidé mají plné ruce tašek.
Jsou zaneprázdnění výběrem dárků nebo sledováním stánků.
Cítí se uvolněně, svátečně a nejsou ostražití.
Ve světlech a hudbě nevnímáme, co se děje kolem.
Jak se účinně chránit? 12 jednoduchých, ale zásadních tipů:
1. Kabelku nebo tašku mějte vždy pevně u těla, ideálně zapnutou a s otvorem směrem k vám.
2. Batoh v davu přesuňte před sebe, na zádech jste pro kapsáře snadný cíl.
3. Nenechávejte peněženku nebo mobil v zadní kapse kalhot – je to úplně první místo, kam kapsář sáhne.
4. Cennosti rozdělte na více míst, část peněz do kapsy, část do peněženky, kartu zvlášť.
5. PIN si nikdy neukládejte k platební kartě, zloději stačí dvě vteřiny a má vše.
6. Kabelku nezavěšujte na židli v restauraci ani ji nepokládejte za sebe, držte ji vždy u sebe.
7. Zavazadla nepouštějte z očí – kočárky, vozíky, batohy v obchodě bývají pro zloděje snadný úlovek.
8. V tlačenici dávejte pozor na „náhodné“ doteky – kapsáři často pracují v týmu, jeden vytváří rozptýlení.
9. Nepřehánějte to s hodnotnými věcmi. Na trhy neberte všechny doklady ani zbytečně mnoho hotovosti.
10. Při placení si zakryjte PIN rukou a sledujte, kdo stojí blízko.
11. Všimněte si, kdo se kolem vás pohybuje podezřele často. Opakované přibližování může být příprava na krádež.
12. Buďte o krok napřed. Mějte věci pod kontrolou, pravidelně kontrolujte zipy a kapsy, nenechávejte nic vyčnívat.
Ať už vyrážíte na vánoční trhy, do obchodního centra nebo jen tak do města, pár jednoduchých preventivních návyků dokáže ušetřit spoustu starostí. Kapesní krádeže se odehrávají rychle a nenápadně. Stačí mít své věci pod kontrolou a nenechat se rozptýlit. Užijte si sváteční atmosféru naplno, ale s rozumnou dávkou opatrnosti.
ÚO Rakovník
11. prosince 2025
prap. Veronika Cafourková