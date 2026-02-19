Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Jak podvodník získal bankovní identitu?
Poslal ženě z Roudnicka SMS o datové schránce.
Na mobilní telefon poškozené přišla zpráva s textem:
„Upozornění: Ve Vasi datove schránce byla dorucena nova dulezita zprava. Vcasná reakce muze byt zasadni. https//datovka.Info/“
Obsah SMS zprávy působil věrohodně a proto na předložený odkaz klikla. Po zobrazení internetových stránek, které byly podle sdělení poškozené vizuálně naprosto totožné se skutečným prostředím pro přihlášení do datové schránky zřizované státem, nebylo v ní vzbuzeno žádné podezření o jejich nepravosti. V domnění, že po vyplnění svých přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví, což je jeden z možných způsobů sloužících právě pro přihlášení do datové schránky uživatele, tyto vyplnila, nicméně tímto způsobem pachatel její citlivá data získal a následně využil pro založení bankovního účtu. Se založeným bankovním účtem pachatel získal možnost sjednání a čerpání úvěru, kterou využil. V jednání pachatel pokračoval; pokusil se získat i další úvěry. Zajímavostí případu je, že obsah SMS zprávy vykazoval drobné gramatické nesprávnosti. Tedy tato okolnost mohla být klíčovým varováním.
Litoměřičtí kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu úvěrový podvod a trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Opakovaně apelujeme na veřejnost, aby byla obezřetná a nevystavovala se riziku finanční ztráty. Tyto podvody jsou stále sofistikovanější a mohou postihnout každého.
Doporučujeme:
- Neklikejte na odkazy z neznámých SMS.
- Přihlašujte se jen přes oficiální stránky.
- Nezadávejte přihlašovací údaje do banky mimo bankovní aplikaci.
Při podezření okamžitě kontaktujte banku.
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje