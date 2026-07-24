Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Jak „(ne)získat“ řidičské oprávnění bez autoškoly a přijít o 47 000 korun
Policisté z Orlové řeší případ nabízení řidičského oprávnění bez nutnosti absolvovat autoškolou za „poplatek“.
Během dubna letošního roku viděla 19letá poškozená v aplikaci Tik Tok reklamu, která nabízela získání řidičského oprávnění bez nutnosti složení zkoušek v autoškole. Po kliknutí na reklamu byla žena přesměrována do aplikace Telegram, kde byla pro zájemce založena komunikační skupina. Popis skupiny byl velmi lákavý „Řidičský průkaz bez nutnosti složení zkoušek, bez zbytečných komplikací, se zápisem do registru“. Poškozenou také zaujalo vyřízení do pár dní a zachování diskrétnosti. Žena se tedy ozvala osobě, na kterou komunikační skupina v případě zájmu odkazovala. Osoba jí sdělila, že se jedná o autoškolu v Praze, kde místo ní bude docházet někdo jiný, a vše vyřídí. Údajný pracovník autoškoly poškozenou ujišťoval, že vše je legální, nicméně po poškozené chtěl jako zálohu zaslat 10 000 korun. Tuto částku žena zaslala.
Později se ženě pracovník autoškoly ozval s tím, že má vyhotovený lékařský posudek k řízení motorových vozidel a požadoval od ní částku 14 800 korun. V rozestupů pár dní se ozval znovu, neboť žena měla mít hotovou zkoušku v autoškole, a dokonce jí uvedl, kolik „získala“ bodů. Za splnění zkoušek si muž naúčtoval 12 200 korun. Ke konci měsíce se pracovník ozval, že je již vše hotové a dokumenty budou poškozené předané osobně člověkem, který dorazí k ní domů, a to do 4 dnů. Dodal, že pak už jen stačí zajít na úřad, kde za dokumenty dostane řidičský průkaz. Za poslední vyřízení chtěl muž částku 10 000 korun. Celkem tedy poškozená poslala 47 000 korun.
Vzhledem k tomu, že během slibovaných 4 dnů se nikdo nedostavil, žena chtěla kontaktovat pracovníka autoškoly, nicméně k jejímu překvapení byla celá jejich konverzace smazána a poškozená zablokována. Poté se věc rozhodla řešit oznámením na policii.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu a nadále se případem zabývají.
por. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
24. července 2026