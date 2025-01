Jak minulý rok, tak letošní rok

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Recidivista půjde opět k soudu.

Někdo vstoupí do nového roku s předsevzetím, jiný zase s dalším škraloupem. Hned druhý den v tomto roce si 36letý Mostečan převzal od policistů sdělení podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Uplynul měsíc a půl, co se muž vrátil z několika měsíčního vězení, kam ho poslal Okresní soud v Mostě. Tentýž soud ho v uplynulém roce třikrát potrestal, protože se dopustil majetkových trestných činů. Z toho si hlavu evidentně nelámal a v protiprávním jednání se rozhodl pokračovat. Druhou letošní noc se vydal na nezákonnou výpravu, domů ale nedošel. Hlídky městských strážníků a policistů ho dvě hodiny po půlnoci zadrželi a zbytek noci strávil v cele. V ulici Josefa Lady se měl Mostečan vloupat do skladové místnosti. Z té pak odcizil kufřík se sadou nářadí za 3500 korun. Aby se dostal do předmětné místnosti, musel násilím vypáčit vstupní dveře, které včetně rámu značně poškodil. Na majetku vznikla poškozením dveří škoda 40 tisíc korun. Z pohledu muže se prý jednalo o zkratkovité jednání, které moc nepromyslel, protože neměl peníze. Teď se může obávat návratu za mříže, kde může v případě odsouzení až tři roky přemýšlet o životě.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. ledna 2025

