Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Jak jsme si vedli v kolínské Kybestezce? Výsledky ukazují, že na internetu stále riskujeme
V průběhu června měli návštěvníci OC Futurum Kolín možnost prověřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti na naší Kybestezce. Do online zaznamenávání odpovědí se aktivně zapojilo 126 osob (další návštěvníci si stezku prošli s tištěnými archy). Z online účastníků jsme vylosovali 5 výherců, které jsme již kontaktovali prostřednictvím SMS s informacemi, kde a jak si mohou převzít své výhry. Gratulujeme!
Celá akce běžela pod hlavním mottem: ZASTAV SE! ZAMYSLI SE! ZEPTEJ SE! Právě toto jednoduché pravidlo vám totiž dokáže zachránit celoživotní úspory. Výsledky stezky však ukázaly, že v kybernetickém prostoru máme stále velké mezery.
Jednou z nejproblematičtějších otázek byla situace z internetového bazaru: „Prodejce na Marketplace tě tlačí do platby předem a tvrdí, že balík už je připraven u přepravní společnosti DPD. Proč je to podezřelé?“ Celých 45 % respondentů na tuto otázku odpovědělo chybně. Podvodníci přitom tento psychologický nátlak a falešné legendy o „připravených balících“ využívají denně. Spoléhají na to, že oběť znervózní a zapomene na základní opatrnost.
Zrovna 9. července přijali policisté Skupiny kybernetické kriminality při ÚO Kolín případ, ve kterém sehrála zásadní roli důvěřivost oběti. Vše začalo telefonátem, kdy muže kontaktovala neznámá žena s ukrajinským přízvukem a velmi lákavou zprávou – za dlouhodobé nákupy v řetězci Lidl prý nasbíral věrnostní body, které se proměnily v hotovost převyšující čtvrt milionu korun. Vzápětí muži volal údajný manažer, který slíbil okamžité vyplacení peněz.
Místo pohádkového zisku ale následoval promyšlený psychologický nátlak. Pod záminkou „zdanění výhry“ a komplikací s převodem donutili podvodníci muže k založení nového účtu a pravděpodobně také k instalaci programu pro vzdálený přístup do počítače. Podvodníci v tomto případě jednali mimořádně rafinovaně – dle prvotních informací od poškozeného mu totiž na bankovní účet část peněz, konkrétně 100 000 Kč, skutečně přišla. To v něm zřejmě vzbudilo falešný pocit důvěry.
V té chvíli ztratil poškozený kontrolu nad svými financemi. Na monitoru počítače pak už jen bezmocně sledoval, jak kurzor myši sám divoce jezdí po obrazovce. Monitor následně zčernal. Než muž stačil zareagovat a své bankovnictví zablokovat, útočníci mu z účtů odčerpali přes půl milionu korun.
Kdyby se poškozený v danou chvíli řídil naším heslem ZASTAV SE! ZAMYSLI SE! ZEPTEJ SE!, k tragédii nemuselo dojít. Stačilo si uvědomit základní fakt – žádný obchodní řetězec nevyplácí statisíce korun jen za běžné nákupy.
S pravidlem "3 Z" se můžete setkat také v podobě: ZASTAV - ZAVĚS - ZKONTROLUJ.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
13. července 2026