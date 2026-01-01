Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Jak dopadlo „pálení čarodějnic“ z hlediska policie?
Policisté při večerní dopravně bezpečnostní akci zkontrolovali 465 vozidel.
Na základě vývoje dopravní nehodovosti, s cílem snížit počty a následky dopravních nehod řidičů vozidel v souvislosti s pálením čarodějnic, byla ze dne 30. dubna na 1. května 2026 vyhlášena krajská dopravně bezpečnostní akce. Speciální kontrola byla zaměřena na řidiče vozidel, v rámci oslav „pálení čarodějnic“, a to primárně na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu nebo jiných návykových látek řidiči.
Policisté během této akce na mnoha místech Libereckého kraje provedli kontroly 465 vozidel a udělili pokuty v celkové částce 40.300,- Kč. Celkem se jednalo o 46 pokut. Tři z řidičů policisté oznámili pro jejich protiprávní jednání příslušnému správnímu orgánu. Zjistili 5 případů, kdy za volant usedli řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dva z těchto řidičů nebyli držiteli řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu a naopak dvěma jiným byl jejich řidičský průkaz na místě zadržen. Během kontrol se našel i jeden cyklista, který řídil pod vlivem alkoholu, i tento byl oznámen správnímu orgánu k dalšímu projednání. Policejní kontrole se nevyhnul ani řidič s platným zákazem řízení motorových vozidel, s tímto byly následně zahájeny úkony trestního řízení.
Mezi nejvýraznější, co do počtu odhalených případů protiprávního jednání, bylo porušení limitu nejvyšší dovolené rychlosti v obci, kterou nedodrželo 7 řidičů. Následoval přestupek nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržného systému, a to v 5 případech a nevyhovující technický stav vozidel, také v 5 případech. Opětovně došlo i na řidiče, jenž neuhradil dříve uloženou pokutu, tzv. CEPAN, tomuto byly na místě zadrženy registrační značky od vozidla do doby, než dlužnou částku uhradí.
Z důvodu, že jedním z cílů Policie ČR je zvyšovat úroveň dodržování pravidel silničního provozu a pozitivně ovlivňovat jednání účastníků silničního provozu, budou se i nadále obdobné akce v celém kraji opakovat.
6. 5. 2026
por. Bc. Dana Burešová, DiS.