Jablka se vysypala na komunikaci
Havárie polského kamiónu přinesla zdržení řidičům směřujícím do Mikulova.
AKTUALIZACE neděle 25. ledna 2026 23:00 hodin
Komunikaci se podařilo uklidit, tato je plně průjezdná.
Havárie polského kamiónu krátce po poledni přinesla nemálo obtíží řidičům, kteří směřovali na hraniční přechod do Mikulova. Při nehodě se zranil šestašedesátiletý řidič kamiónu. Komunikace byla náklaďákem, který skončil na boku, zablokovaná. Navíc se na ni vysypala převážená jablka. Úsek byl nejdříve průjezdný kyvadlově, později jej pro vyproštění kamiónu a odklizení vysypaných jablek bylo nutné oboustranně uzavřít. Jak na české, tak i na rakouské straně se tvořily dlouhé kolony. Objízdné trasy vedly na českém i rakouském území po okolních komunikacích. Vyprošťovací a odklízení práce nadále trvají.
por. Bohumil Malášek, 25. ledna 2026