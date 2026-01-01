Policie České republiky  

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Jablka se vysypala na komunikaci

Havárie polského kamiónu přinesla zdržení řidičům směřujícím do Mikulova. 

AKTUALIZACE neděle 25. ledna 2026 23:00 hodin

Komunikaci se podařilo uklidit, tato je plně průjezdná.

Havárie polského kamiónu krátce po poledni přinesla nemálo obtíží řidičům, kteří směřovali na hraniční přechod do Mikulova. Při nehodě se zranil šestašedesátiletý řidič kamiónu. Komunikace byla náklaďákem, který skončil na boku, zablokovaná. Navíc se na ni vysypala převážená jablka. Úsek byl nejdříve průjezdný kyvadlově, později jej pro vyproštění kamiónu a odklizení vysypaných jablek bylo nutné oboustranně uzavřít. Jak na české, tak i na rakouské straně se tvořily dlouhé kolony. Objízdné trasy vedly na českém i rakouském území po okolních komunikacích. Vyprošťovací a odklízení práce nadále trvají.

por. Bohumil Malášek, 25. ledna 2026

Odkazy do noveho okna

jablka_4

jablka_4 

jablka_3

jablka_3 

jablka_2

jablka_2 

jablka_1

jablka_1 

Související dokumenty

  • Jablka_1.mp3
    Velikost souboru: 336,6 KB / formát MP3

