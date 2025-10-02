Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

„IZS tvůj ochránce“

Litoměřické výstaviště patřilo „páťákům“. 

Ve středu 1. října 2025 se děti se seznamovaly nejen s činností složek integrovaného záchranného systému, ale i dalšími organizacemi. Preventivní akce „IZS tvůj ochránce“ se konala v rámci celostátní kampaně Národní dny bez úrazu a pořádala ji Policie ČR společně s městem Litoměřice.

Žáci měli možnost se blíže seznámit s prací policistů, hasičů, záchranářů, městské policie a také s jejich vybavením pomůckami a dopravními prostředky.
O zpestření se také postaralo stanoviště prevence kriminality s brýlemi, které simulují požití alkoholických nápojů. Jak se bránit útočníkům ukázalo žákům stanoviště Krav Maga. Neméně důležité bylo stanoviště Tyflocentra, které dětem přiblížilo život lidí s handicapem a jejich zapojení do volnočasových a sportovních aktivit.

Nadšení a zvědavost "páťáků" byla pro všechny organizátory tou nejlepší odměnou. Cíl akce, přiblížit dětem význam a součinnost složek integrovaného záchranného systému, byl bezesporu dosažen. Všichni účastníci si kromě zajímavých informací odnesli reflexní pomůcky, které jim pomohou zvýšit jejich osobní bezpečnost při pohybu v dopravním prostředí.
Preventivní projekt Policie ČR se uskutečnil za velké podpory města Litoměřice a za poskytnutí perfektního servisu a zázemí patří velký dík také vedení litoměřického výstaviště.

2. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

