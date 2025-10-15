Policie České republiky – Služba cizinecké policie
IX. ročník policejní kynologické soutěže psovodů a služebních psů o putovní pohár ředitele Ředitelství služby cizinecké policie
Letošní soutěže se účastnilo celkem 24 psovodů z České republiky, Slovenské republiky, Německa a Polska
Ve dnech 6. – 10. 10. 2025 se uskutečnil v nádherném prostředí Orlické přehrady za podzimního počasí, v Účelovém zařízení ŘLZ PP v Červené nad Vltavou a okolí Milevska, IX. ročník mezinárodní kynologické soutěže psovodů a služebních psů v kategorii vyhledávání výbušnin „O putovní pohár ředitele Ředitelství služby cizinecké policie“ plk. Mgr. Aleše Benedikta.
Soutěžilo se v kategorii psů na vyhledávání výbušnin, kde dominantní disciplínu tvoří pachové práce. Závodníci se utkali v jednotlivých disciplínách na vyhledávání výbušnin v dopravních prostředcích MHD, v objektech základní školy, na vlakových kolejích železniční dopravy, vyhledávání v krabicích, taškách, plošné vyhledávání v prostoru lesa a v poslušnosti.
Letošní soutěže se účastnilo celkem 24 psovodů z České republiky, Slovenské republiky, Německa a Polska. Své síly mezi sebou poměřili psovodi z Ředitelství služby cizinecké policie, Krajských ředitelství policie Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Policie Wroclaw Polsko, Prezidium Policajného zboru Slovenskej republiky, Vojenská polícia Slovenskej republiky a Německa.
Vítězem memoriálu Michala Stöckla se stal ppor. Bc. Antonín Laslop se psem Karlos z ICP Praha Ruzyně.
Putovní pohár ředitele ŘSCP získal nprap. Dušan Paulík se psem Tyson z ICP Brno Tuřany.
Nejlepší poslušnost předvedl rtn. Petr Vaňo s fenou Aretha z Armády ČR.
Nejlepší pachové práce předvedl nprap. Dušan Paulík se psem Tyson z ICP Brno Tuřany.
Kategorii nejlepší družstva vyhrála Armáda ČR ve složení rtn. Petr Vaňo s fenou Aretha a rtn. Tomáš Fořt se psem Ares.
V kategorii jednotlivců se umístili:
3.místo – mjr. Bc. Radim Carol s fenou Qantara z Moravskoslezského kraje
2.místo – rtn. Tomáš Fořt se psem Ares z Armády ČR
1.místo – nprap. Dušan Paulík se psem Tyson z ICP Brno Tuřany
Nejlepším zahraničním účastníkem se stal asp. set. Tomasz Bendyk s fenou Oksza z Policie Wroclav Polsko.
Zájem o tuto soutěž je tak obrovský, že už přesahuje naše možnosti a hranice.
Velké poděkování za umožnění organizovat tuto soutěž patří zejména vedení ŘSCP, sponzorům, rozhodčím a hlavně psovodům a jejich čtyřnohým parťákům za profesionální výkony, kdy do poslední disciplíny bylo vše otevřené. Jsme rádi, že můžeme tuto soutěž pořádat a těšíme se na X. ročník.
kpt. Michal Zehnal
Oddělení ochrany hranic
Ředitelství služby cizinecké policie
15. října 2025