Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Inzeroval kradené zboží a skončil ve vazbě
Policisté z Litoměřic objasnili krádež sportovního vybavení.
V polovině února 2026 přijali policisté z Obvodního oddělení Litoměřice, oznámení o vloupání do garáže stojící na pozemku rodinného domu v Litoměřicích. Dosud neznámý pachatel zde vnikl do nezajištěné garáže a odcizil z ní čtyři páry lyží a dva snowboardy. Celková škoda byla vyčíslena na 65 tisíc korun.
V následujících dnech se podařilo zjistit, že odcizené sportovní vybavení je nabízeno k prodeji na jednom z inzertních portálů. Tato informace se stala klíčovým bodem dalšího postupu.
Poškozený si totiž pod legendou zájmu o koupi tohoto zboží, sjednal s osobou nabízející sportovní vybavení osobní schůzku. Ta se podle přání prodávajícího uskutečnila na Příbramsku. Po předání této informace, ihned litoměřičtí policisté ve spolupráci s kriminální policií vyrazili na místo schůzky.
Na místě schůzky se potvrdilo, že nabízené lyže a snowboardy skutečně pocházejí z krádeže oznámené v Litoměřicích. Zároveň vyšlo najevo, že inzerent je totožný s osobou, která měla vloupání do garáže spáchat.
Dalším prověřováním bylo dokonce zjištěno, že podezřelý muž se obdobné trestné činnosti dopouštěl již v minulosti. Za majetkovou trestnou činnost byl v minulých letech opakovaně soudně trestán a několikrát si za tyto skutky odpykal i nepodmíněný trest odnětí svobody.
Na základě nashromážděných důkazů bylo muži sděleno podezření ze spáchání několika trestných činů. V případě prokázání jeho viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. S ohledem na jeho trestní minulost a další okolnosti případu byl muž vzat do vazby, kde bude čekat na rozhodnutí soudu.
Tento další objasněný případ opět potvrzuje dobrou práci litoměřických policistů, kteří v poslední době úspěšně řeší majetkovou trestnou činnost v regionu.
27. 02. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje