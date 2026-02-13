Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Investovali a přišli o 4 miliony korun
Důrazně varujeme před podobně výhodnými investicemi, zejména do kryptoměn.
Žena z Chebska „přišla“ o téměř dva miliony korun
Pětapadesátiletá žena z Chebska měla na konci září telefonicky mluvit s mužem dosud neznámé totožnosti ohledně investování do různých komodit, samozřejmě s příslibem zhodnocení vkladů. Muž měl následně ženu přesvědčit, aby si do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a poté odeslala ze svého bankovního účtu finanční prostředky jako vstupní platbu. V následujících dnech měla podle pokynů žena opakovaně odeslat další finanční prostředky. Když se ženě nedařilo vyplatit si zisk, tak odeslala další finanční prostředky jako platbu za prokázání solventnosti.
Žádné peníze se ženě nepodařilo vybrat, naopak jí nakonec byla způsobena škoda téměř 2 miliony korun.
Investoval a byla mu způsobena škoda přibližně 1,6 milionů korun
V listopadu minulého roku se měl pětasedmdesátiletý muž z Karlovarska kliknout na reklamu týkající se investic. Následně ho měla kontaktovat jemu neznámá žena, která ho přiměla poslat první finanční prostředky jako vstupní poplatek pro následné investice. Poté si měl muž založit kryptosměnárnu, kam postupně během dvou měsíců převáděl finanční prostředky, které směnil za kryptoměnu a tu podle instrukcí odesílal do různých peněženek. To vše pod smyšlenou legendou, že kryptoměna je takto převáděna na jeho údajný investiční účet, který mu byl zřízen. Následně již komunikace nepokračovala a žádné peníze mu vyplaceny nebyly. Nakonec mu byla způsobena škoda přibližně 1,6 milionů korun.
Kriminalisté v obou těchto případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. V případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
PREVENCE:
Internetové investování je stále populárnější, zároveň ale přibývá případů, kdy lidé přicházejí o své úspory kvůli podvodníkům. Postupujte proto obezřetně a důkladně si ověřujte všechny nabídky.
Podvodníci často lákají na rychlé a vysoké zisky bez rizika, využívají nátlakové jednání a vydávají se za investiční poradce či specialisty. Kontaktují své oběti prostřednictvím telefonátů, sociálních sítí nebo reklamy na internetu. V některých případech požadují instalaci programů pro vzdálený přístup k počítači, čímž mohou získat kontrolu nad bankovním účtem poškozeného.
Doporučujeme:
- nevěřit slibům garantovaných výnosů,
- vždy si ověřit investiční společnost a její oprávnění,
- nikdy nesdělovat přihlašovací údaje ani autorizační kódy,
- neinstalovat cizí software do svého zařízení,
- investovat pouze do produktů, kterým člověk rozumí.
V případě podezření na podvod je důležité okamžitě přerušit komunikaci, kontaktovat svou banku a celou věc oznámit policii. Včasná reakce může výrazně zvýšit šanci na minimalizaci škod.
Apelujeme na veřejnost, aby byla při investování na internetu obezřetná a nenechala se zlákat vidinou rychlého zisku.
nprap. Jakub Kopřiva
13.2.2026