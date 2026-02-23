Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
„Investovala“ statisíce, na účtu jí zbylo několik set korun
Byla jí způsobena škoda téměř 350 tisíc korun.
Na konci minulého roku narazila dvaašedesátiletá žena ze Sokolovska na internetu na reklamu, kde údajně viděla představitele vlády investovat do kryptoměn. Po kliknutí na reklamu vyplnila na internetové stránce formulář a následně byla opakovaně kontaktována a navedena k založení bankovního účtu u zahraniční společnosti, což provedla. Poté byla žena opět opakovaně kontaktována a podle klasického podvodného schématu instruována, například i včetně videohovoru, jak postupovat a jak převést peníze na nově založený účet. V domnění, že investuje, odeslala žena na nově založený účet přibližně 350 tisíc korun. Následně komunikace zcela utichla, a když se žena přihlásila na nově zřízený účet, měla na něm již pouze několik set korun.
Dosud neznámí pachatelé ženu uvedli v omyl, vylákali z ní finanční prostředky a způsobili jí škodu téměř 350 tisíc korun.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu. V případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
PREVENCE:
Internetové investování je stále populárnější, zároveň ale přibývá případů, kdy lidé přicházejí o své úspory kvůli podvodníkům. Postupujte proto obezřetně a důkladně si ověřujte všechny nabídky.
Podvodníci často lákají na rychlé a vysoké zisky bez rizika, využívají nátlakové jednání a vydávají se za investiční poradce či specialisty. Kontaktují své oběti prostřednictvím telefonátů, sociálních sítí nebo reklamy na internetu. V některých případech požadují instalaci programů pro vzdálený přístup k počítači, čímž mohou získat kontrolu nad bankovním účtem poškozeného.
Doporučujeme:
· nevěřit slibům garantovaných výnosů,
· vždy si ověřit investiční společnost a její oprávnění,
· nikdy nesdělovat přihlašovací údaje ani autorizační kódy,
· neinstalovat cizí software do svého zařízení,
· investovat pouze do produktů, kterým člověk rozumí.
V případě podezření na podvod je důležité okamžitě přerušit komunikaci, kontaktovat svou banku a celou věc oznámit policii. Včasná reakce může výrazně zvýšit šanci na minimalizaci škod.
Apelujeme na veřejnost, aby byla při investování na internetu obezřetná a nenechala se zlákat vidinou rychlého zisku.
nprap. Jakub Kopřiva
23. 2. 2026