Investiční referent v oblasti stavební

KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 4 měsíce, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • komplexně zajišťovat realizace investičních akcí vč. dohlížení na průběh realizace investic
  • ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy
  • zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technicko-ekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy
  • požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu a po jeho vydání předat staveniště dodavateli
  • výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění změn na stavbách
  • prověřovat a zajišťovat úplnost investiční dokumentace a zpracovávat protokoly o předání staveb
  • zajišťovat odstraňování nedostatků v průběhu realizace jednotlivých akcí
  • průběžně kontrolovat čerpání finančních prostředků z rozpočtu
  • technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic vč. návrhů opatření na změny

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10 se mzdou 24 790 Kč – 35 770 Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
  • dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
  • organizační schopnosti
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe ve stavebním oboru výhodou
  • dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek
  • zodpovědnost, vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: dohodou
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
  • po přijetí do pracovního poměru možnost zapracování zkušenými kolegy

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.knrek.evidence@pcr.cz s předmětem „Investiční referent v oblasti stavební – KŘP hl. m. Prahy“.

Kontaktní osoba – Lenka Kaucká, tel. číslo: 974 823 207, mob.: 735 708 151.

