Investiční referent v oblasti stavební
KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
- pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 4 měsíce, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexně zajišťovat realizace investičních akcí vč. dohlížení na průběh realizace investic
- ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy
- zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technicko-ekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy
- požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu a po jeho vydání předat staveniště dodavateli
- výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění změn na stavbách
- prověřovat a zajišťovat úplnost investiční dokumentace a zpracovávat protokoly o předání staveb
- zajišťovat odstraňování nedostatků v průběhu realizace jednotlivých akcí
- průběžně kontrolovat čerpání finančních prostředků z rozpočtu
- technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic vč. návrhů opatření na změny
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10 se mzdou 24 790 Kč – 35 770 Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
- organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe ve stavebním oboru výhodou
- dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek
- zodpovědnost, vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
- po přijetí do pracovního poměru možnost zapracování zkušenými kolegy
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.knrek.evidence@pcr.cz s předmětem „Investiční referent v oblasti stavební – KŘP hl. m. Prahy“.
Kontaktní osoba – Lenka Kaucká, tel. číslo: 974 823 207, mob.: 735 708 151.