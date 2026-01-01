Investiční referent v oblasti stavební
KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
V oblasti investiční výstavby a stavebních oprav:
- připravovat a realizovat investice menšího rozsahu nebo části velkých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic,
- ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy,
- zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technickoekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy,
- požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu a po jeho vydání předat staveniště dodavateli.
V oblasti běžné údržby nemovitostí:
- provádět pravidelné prohlídky a kontrolu budov v operativní správě Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
- zjišťovat závady a jejich včasné odstranění, a to jak cestou pracovníků stavební údržby vlastního útvaru na základě schválených pracovních listů, tak dodavatelsky oprávněnými organizacemi či jednotlivci. Ke složitějším pracím, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 103 - 108 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějšího znění, nebo stavební povolení ve smyslu § 115 téhož zákona, zajišťovat zpracování projektu, jeho veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném charakterem prací a následné ohlášení přísl. stavebnímu úřadu či žádost o stavební povolení.
Na úseku zajišťování běžné údržby, stavebních oprav a investiční výstavby:
- poskytovat podklady pro uzavírání smluv o dílo, a to jak s dodavateli PD, tak i stavebních prací. Účast na výběrovém řízení k výběru dodavatelů na vymezené stavební akce,
- po zahájení stavby pravidelně kontrolovat plynulost a kvalitu stavebních prací v souladu s PD a požadavky uživatele,
- kontrolovat pravidelné vedení stavebního deníku,
- pokud stavba podléhá kolaudaci ve smyslu § 122 zák. č. 183/2006 Sb. požádat o zahájení kolaudačního řízení a účastnit se jednání (místní šetření),
- zabezpečovat průběžnou kontrolu věcné správnosti faktur za projektové a průzkumné práce, stavební práce a následně potvrzovat příslušné faktury,
- pravidelně zabezpečovat podklady pro plánovací činnost, kontrolovat jejich plnění, podklady pro statistické výkazy a rozborovou činnost,
- řádné vedení evidence věcného a finančního čerpání na jednotlivých akcích,
- vedení pasportizace objektů včetně přehledu vynaložených finančních prostředků na údržbu a opravy objektů,
- při zadávání stavebních akcí dodavatelům přihlížet ke stanovenému finančnímu limitu, kontrolovat početní a věcnou správnost faktur, množství a kvalitu prací a dodávek.
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou 29 090 Kč – 42 050 Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- minimálně Střední průmyslová škola stavební
- znalost práce na PC
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
- řidičské oprávnění skupiny B
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: dohodou
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Investiční referent v oblasti stavební – KŘP hl. m. Prahy“.
Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.