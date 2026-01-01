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Investiční referent v oblasti stavební

KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

V oblasti investiční výstavby a stavebních oprav:

  • připravovat a realizovat investice menšího rozsahu nebo části velkých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic,
  • ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy,
  • zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technickoekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy,
  • požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu a po jeho vydání předat staveniště dodavateli.

V oblasti běžné údržby nemovitostí:

  • provádět pravidelné prohlídky a kontrolu budov v operativní správě Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
  • zjišťovat závady a jejich včasné odstranění, a to jak cestou pracovníků stavební údržby vlastního útvaru na základě schválených pracovních listů, tak dodavatelsky oprávněnými organizacemi či jednotlivci. Ke složitějším pracím, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 103 - 108 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějšího znění, nebo stavební povolení ve smyslu § 115 téhož zákona, zajišťovat zpracování projektu, jeho veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném charakterem prací a následné ohlášení přísl. stavebnímu úřadu či žádost o stavební povolení.

Na úseku zajišťování běžné údržby, stavebních oprav a investiční výstavby:

  • poskytovat podklady pro uzavírání smluv o dílo, a to jak s dodavateli PD, tak i stavebních prací. Účast na výběrovém řízení k výběru dodavatelů na vymezené stavební akce,
  • po zahájení stavby pravidelně kontrolovat plynulost a kvalitu stavebních prací v souladu s PD a požadavky uživatele,
  • kontrolovat pravidelné vedení stavebního deníku,
  • pokud stavba podléhá kolaudaci ve smyslu § 122 zák. č. 183/2006 Sb. požádat o zahájení kolaudačního řízení a účastnit se jednání (místní šetření),
  • zabezpečovat průběžnou kontrolu věcné správnosti faktur za projektové a průzkumné práce, stavební práce a následně potvrzovat příslušné faktury,
  • pravidelně zabezpečovat podklady pro plánovací činnost, kontrolovat jejich plnění, podklady pro statistické výkazy a rozborovou činnost,
  • řádné vedení evidence věcného a finančního čerpání na jednotlivých akcích,
  • vedení pasportizace objektů včetně přehledu vynaložených finančních prostředků na údržbu a opravy objektů,
  • při zadávání stavebních akcí dodavatelům přihlížet ke stanovenému finančnímu limitu, kontrolovat početní a věcnou správnost faktur, množství a kvalitu prací a dodávek.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou 29 090 Kč – 42 050 Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • minimálně Střední průmyslová škola stavební
  • znalost práce na PC
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • řidičské oprávnění skupiny B

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: dohodou 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Investiční referent v oblasti stavební – KŘP hl. m. Prahy“.
Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.

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