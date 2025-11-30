Investiční referent – stavební technik
KŘP kraje Vysočina, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Jihlava „s působností v rámci Kraje Vysočina“.
- Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba.
Náplň práce
- Zpracování podkladů pro plánování a realizaci investičních záměrů.
- Zajišťuje zpracování zadávací dokumentace jako podklad pro výběrová řízení na zhotovitele projektových dokumentací, stavebních akcí investičního charakteru a inženýrských činností ve výstavbě.
- Zpracovává podklady v souladu s právními předpisy a interními akty řízení nutné pro uzavření smluvních vztahů v oblasti investičních a neinvestičních výdajů.
- Zajišťuje dohled objednatele nad realizací stavebních akcí investičního a neinvestičního charakteru včetně dozorování jejich průběhu dle schválené projektové dokumentace, harmonogramu staveních prací a stavebního rozpočtu.
- Zajišťuje kontrolu provedených stavebních prací a koordinaci všech účastníků stavby, odpovídá za kvalitu provedených prací, účastní se kontrolních dnů stavby a přebírá provedené práce.
- V případě zjištěných změn v průběhu realizace stavby připravuje dokumentaci pro jejich schválení.
- Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu realizovaných akcí a odsouhlasuje podklady pro fakturaci.
- V rámci průběžné kontroly má povinnost písemně dokumentovat všechny provedené úkony dle uzavřených smluvních vztahů, vznik pohledávek, sankcí apod.
- Zajišťuje komunikaci s dotčenými orgány státní správy, smluvními partnery a příslušnými úřady v rámci stavebního řízení a zajištění kolaudačních souhlasů k trvalému užívání stavby.
Platové podmínky a další benefity
- Platová třída 11 - příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platový stupeň dle započitatelné praxe).
- Zvláštní příplatek 2.500,- Kč.
- Možnost osobního příplatku po zapracování.
- Možnost rekreace v rezortním zařízení.
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění a další benefity z FKSP.
- Jednosměnný provoz.
- Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna.
Požadujeme
- Minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru (v oborech pozemní stavitelství, příprava realizace a provoz staveb)
- Praktické zkušenosti v oblasti výstavby, vedení staveb, technického dozoru stavebníka nebo řízení a vypracování stavebně projektových dokumentací.
- V rámci dovedností prokázat znalosti v sestavování investičních záměrů, stavebních rozpočtů a posuzování projektových dokumentací v rámci procesu investičních akcí.
- Iniciativní přístup k řešení problémů, logické myšlení.
- Uživatelská znalost práce na PC (MS Office).
- Uživatelská znalost práce se SW AutoCad, KROS 4
- Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost.
- Ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech.
- Dobré komunikační, vyhledávací, vyjednávací a organizační schopnosti.
- Trestní a občanská bezúhonnost.
- Řidičský průkaz skupiny „B.“
Znalosti
- Zákon č. 283/2021, stavební zákon.
- Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výhodou
- Vysokoškolské vzdělání stavebního směru.
- Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „POZEMNÍ STAVBY“ nebo „TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB“ (technik/inženýr).
- Znalost IS EDS/SMVS a fungování OSS.
- Základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Další informace
- Pracovní doba pondělí až pátek (pružná pracovní doba).
- Termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.11.2025.
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.