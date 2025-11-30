Policie České republiky  

Investiční referent – stavební technik

KŘP kraje Vysočina, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební – pracovní poměr 


Obecně

  • Místo výkonu: Jihlava „s působností v rámci Kraje Vysočina“.
  • Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba.

Náplň práce

  • Zpracování podkladů pro plánování a realizaci investičních záměrů.
  • Zajišťuje zpracování zadávací dokumentace jako podklad pro výběrová řízení na zhotovitele projektových dokumentací, stavebních akcí investičního charakteru a inženýrských činností ve výstavbě.
  • Zpracovává podklady v souladu s právními předpisy a interními akty řízení nutné pro uzavření smluvních vztahů v oblasti investičních a neinvestičních výdajů.
  • Zajišťuje dohled objednatele nad realizací stavebních akcí investičního a neinvestičního charakteru včetně dozorování jejich průběhu dle schválené projektové dokumentace, harmonogramu staveních prací a stavebního rozpočtu.
  • Zajišťuje kontrolu provedených stavebních prací a koordinaci všech účastníků stavby, odpovídá za kvalitu provedených prací, účastní se kontrolních dnů stavby a přebírá provedené práce.
  • V případě zjištěných změn v průběhu realizace stavby připravuje dokumentaci pro jejich schválení.
  • Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu realizovaných akcí a odsouhlasuje podklady pro fakturaci.
  • V rámci průběžné kontroly má povinnost písemně dokumentovat všechny provedené úkony dle uzavřených smluvních vztahů, vznik pohledávek, sankcí apod.
  • Zajišťuje komunikaci s dotčenými orgány státní správy, smluvními partnery a příslušnými úřady v rámci stavebního řízení a zajištění kolaudačních souhlasů k trvalému užívání stavby.

Platové podmínky a další benefity

  • Platová třída 11 - příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platový stupeň dle započitatelné praxe).
  • Zvláštní příplatek 2.500,- Kč.
  • Možnost osobního příplatku po zapracování.
  • Možnost rekreace v rezortním zařízení.
  • Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění a další benefity z FKSP.
  • Jednosměnný provoz.
  • Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna.

Požadujeme

  • Minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru (v oborech pozemní stavitelství, příprava realizace a provoz staveb)
  • Praktické zkušenosti v oblasti výstavby, vedení staveb, technického dozoru stavebníka nebo řízení a vypracování stavebně projektových dokumentací.
  • V rámci dovedností prokázat znalosti v sestavování investičních záměrů, stavebních rozpočtů a posuzování projektových dokumentací v rámci procesu investičních akcí.
  • Iniciativní přístup k řešení problémů, logické myšlení.
  • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office).
  • Uživatelská znalost práce se SW AutoCad, KROS 4
  • Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost.
  • Ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech.
  • Dobré komunikační, vyhledávací, vyjednávací a organizační schopnosti.
  • Trestní a občanská bezúhonnost.
  • Řidičský průkaz skupiny „B.“

Znalosti

  • Zákon č. 283/2021, stavební zákon.
  • Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výhodou 

  • Vysokoškolské vzdělání stavebního směru.
  • Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „POZEMNÍ STAVBY“ nebo „TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB“ (technik/inženýr).
  • Znalost IS EDS/SMVS a fungování OSS.
  • Základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Další informace

  • Pracovní doba pondělí až pátek (pružná pracovní doba).
  • Termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.11.2025.
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .

Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.

Související dokumenty

