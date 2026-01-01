Investiční referent – stavební technik
KŘP kraje Vysočina, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: Jihlava „s působností v rámci Kraje Vysočina“.
- Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou, nebo – máte-li dostatek znalostí a zkušeností – na dobu neurčitou, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- Zpracování podkladů pro plánování a realizaci investičních záměrů.
- Zajišťování zpracování zadávací dokumentace jako podklad pro výběrová řízení na zhotovitele projektových dokumentací, stavebních akcí investičního charakteru a inženýrských činností ve výstavbě.
- Zpracovávání podkladů v souladu s právními předpisy a interními akty řízení nutných pro uzavření smluvních vztahů v oblasti investičních a neinvestičních výdajů.
- Zajišťování dohledu objednatele nad realizací stavebních akcí investičního a neinvestičního charakteru včetně dozorování jejich průběhu dle schválené projektové dokumentace, harmonogramu staveních prací a stavebního rozpočtu.
- Zajišťování kontroly provedených stavebních prací a koordinace všech účastníků stavby, kontrola kvality provedených prací, účast na kontrolních dnech stavby a přejímka provedených prací a dodávek.
- V případě zjištěných změn v průběhu realizace stavby připravuje dokumentaci pro jejich schválení.
- Průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků z rozpočtu realizovaných akcí a odsouhlasuje podklady pro fakturaci.
- Zajišťuje komunikaci s dotčenými orgány státní správy, smluvními partnery a příslušnými úřady v rámci stavebního řízení a zajištění kolaudačních souhlasů k trvalému užívání stavby.
Platové podmínky a další benefity
- Platová třída 11 - příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platový stupeň dle započitatelné praxe).
- Zvláštní příplatek 2.500,- Kč.
- osobní příplatek dle kvality odváděné práce a pracovních výsledků (po zapracování).
- Možnost rekreace ve vlastních rezortních zařízeních.
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění a další benefity z FKSP.
- Jednosměnný provoz.
- Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna.
Požadujeme
- Minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru (v oborech pozemní stavitelství, příprava realizace a provoz staveb), případně technické vzdělání obdobné a zkušenosti s realizací stavebních investičních akcí
- Praktické zkušenosti v oblasti výstavby, vedení staveb, technického dozoru stavebníka nebo řízení a vypracování stavebně projektových dokumentací.
- Iniciativní přístup k řešení problémů, logické myšlení.
- Uživatelská znalost práce na PC (MS Office).
- Uživatelská znalost práce se SW AutoCad, KROS 4
- Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost.
- Ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech.
- Dobré komunikační, vyhledávací, vyjednávací a organizační schopnosti.
- Trestní a občanská bezúhonnost.
- Řidičský průkaz skupiny „B.“
Znalosti
- Zákon č. 283/2021, stavební zákon.
- Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Výhodou
- Vysokoškolské nebo i středoškolské vzdělání stavebního směru.
- Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „POZEMNÍ STAVBY“ nebo „TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB“ (technik/inženýr).
- Znalost IS EDS/SMVS a fungování OSS.
- Základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Znalosti v sestavování investičních záměrů, stavebních rozpočtů a posuzování projektových dokumentací v rámci procesu investičních akcí.
- Zkušenosti s realizací investičních akcí s využitím dotačních titulů
Další informace
- Pracovní doba pondělí až pátek (pružná pracovní doba).
- Termín pro nástup: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpj.nabor@policie.gov.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.