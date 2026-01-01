Investiční referent – skupina stavební
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování podkladů pro realizaci investičních akcí
- výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění změn na stavbách
- prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání protokolů o předání staveb.
- zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace jednotlivých akcí
- průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
- technicko – ekonomické hodnocení efektivnosti investic vč. návrhů opatření na změny, příprava návrhů investičních plánů
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9., platové rozpětí 25.190,- Kč – 36. 210,- Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
- zvláštní příplatek 2.500 Kč
- zaručený plat 31.360- Kč
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5. 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- střední s maturitou nebo vyšší odborné
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
- organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- orientace v obecně platných právních předpisech zejména v oblasti dokumentace staveb a zadávání veřejných zakázek
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- plný úvazek – 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 31. 08. 2026
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „investiční referent OSNM“
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 361 242, příp. 974 362 240.