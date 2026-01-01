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Investiční referent – skupina stavební

KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťování podkladů pro realizaci investičních akcí
  • výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění změn na stavbách
  • prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání protokolů o předání staveb.
  • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace jednotlivých akcí
  • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
  • technicko – ekonomické hodnocení efektivnosti investic vč. návrhů opatření na změny, příprava návrhů investičních plánů

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9., platové rozpětí 25.190,- Kč – 36. 210,- Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
  • zvláštní příplatek 2.500 Kč
  • zaručený plat 31.360- Kč
  • osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5. 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • střední s maturitou nebo vyšší odborné
  • dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
  • organizační schopnosti
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • orientace v obecně platných právních předpisech zejména v oblasti dokumentace staveb a zadávání veřejných zakázek
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • plný úvazek – 40 hodin týdně
  • termín pro zaslání životopisu: do 31. 08. 2026  
  • možnost nástupu: dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V   případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „investiční referent OSNM“

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 361 242, příp. 974 362 240.

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