Investiční referent
KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- koordinace přípravy a realizace investic
- zpracování investičních záměrů
- koordinace finančního zajišťování investic z více zdrojů financování
- projektové, technické, provozní a organizační přípravy investic
- stanovování způsobu realizace investic a finančních zdrojů z dotačních programů
- příprava, zpracování a kompletace dokumentací pro získání dotace z fondů EU a jiných dotačních titulů
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou 29 090 Kč – 42 050 Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč, po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- středoškolské vzdělání zakončené maturitou
- znalost práce na PC
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- orientace v investicích
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
- řidičské oprávnění skupiny B
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: dohodou
- zapracování zkušenými kolegy
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Investiční referent (realizace investic) – KŘP hl. m. Prahy“.
Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.