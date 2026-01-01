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Investiční referent

KŘP hl. m. Prahy, odbor správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 8, U Invalidovny 1
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • koordinace přípravy a realizace investic
  • zpracování investičních záměrů
  • koordinace finančního zajišťování investic z více zdrojů financování
  • projektové, technické, provozní a organizační přípravy investic
  • stanovování způsobu realizace investic a finančních zdrojů z dotačních programů
  • příprava, zpracování a kompletace dokumentací pro získání dotace z fondů EU a jiných dotačních titulů

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou 29 090 Kč – 42 050 Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč, po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, příspěvek na stravování, rekreace, dětské tábory, produkty spoření na stáří, životní pojištění, penzijní připojištění)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitou
  • znalost práce na PC
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • orientace v investicích
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • řidičské oprávnění skupiny B

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 07:00 – 15:45 hodin, pátek 07:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: dohodou
  • zapracování zkušenými kolegy
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krpa.nr.ek@pcr.cz s předmětem „Investiční referent (realizace investic) – KŘP hl. m. Prahy“.
 

Případné doplňující informace je možné získat u Lenky Kaucké, tel. číslo: 974 821 234.

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