Investiční referent

KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • Místo výkonu:  Krajské  ředitelství  policie  Středočeského  kraje,  Na  Baních  1535, Praha 5 - Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou  

Náplň práce

  • připravovat a realizovat investice menšího rozsahu nebo části velkých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic,
  • připravovat a realizovat stavební opravy velkého rozsahu vyžadující projedná DOSS
  • ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy,
  • zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technickoekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy,
  • požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, zajišťovat stanoviska DOSS a to i resortních,
  • realizovat výběrové řízení na dodavatele služeb a stavebních prací u veřejných zakázek, které nejsou administrované v NEN,
  • poskytovat podklady pro uzavírání smluv o dílo a to jak s dodavateli PD, tak i stavebních prací. Účast na výběrovém řízení k výběru dodavatelů na vymezené stavební akce,
  • po zahájení stavby pravidelně kontrolovat plynulost a kvalitu stavebních prací v souladu s PD a požadavky uživatele,
  • kontrolovat pravidelné vedení stavebního deníku,
  • pokud stavba podléhá kolaudaci zpracovat žádosti o zahájení kolaudačního řízení a účastnit se jednání (místní šetření),
  • zabezpečovat průběžnou kontrolu věcné správnosti faktur za projektové, průzkumné práce a stavební práce a následně potvrzovat příslušné faktury,
  • pravidelně zabezpečovat podklady pro plánovací činnost, kontrolovat jejich plnění, podklady pro statistické výkazy a rozborovou činnost,
  • řádné vedení evidence věcného a finančního čerpání na jednotlivých akcích,
  • zpracovávat podklady pro vedení pasportizace objektů a aktualizaci evidenci objektů,
  • při zadávání stavebních akcí dodavatelům přihlížet ke stanovenému finančnímu limitu, kontrolovat početní a věcnou správnost faktur, množství a kvalitu prací a dodávek,
  • po dokončení investiční akce zpracovávat protokol o zařazení majetku do užívání,
  • zajišťovat pravidelný servis technologií umístněných v budovách.

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 s platem v rozmezí od  35.840,- Kč do 44.550,- Kč dle započitatelné praxe  
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní pracovního volna v kalendářním roce v případě zdravotní indispozice (podle kolektivní smlouvy)
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oboru
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2013 Sb. o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, případně informačních systémů Policie ČR

 Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
  • nástup k 15. 6. 2026 (či dohodou)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Investiční referent“ do 30.5. 2026.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.

