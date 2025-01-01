Policie České republiky  

Investiční referent

KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha-Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zabezpečuje stanovení ceny nemovitostí na základě znaleckých posudků
  • zabezpečuje geometrické zaměření nemovitostí a jejich zanesení do katastru nemovitostí
  • provádí veškeré změny po ukončení investiční výstavby, včetně zápisu věcných břemen
  • pracovává přiznání k dani nemovitostí, vede evidenci a účtování o nemovitém majetku v systému EKIS,
  • udržuje databáze nemovitého majetku prostor krajského ředitelství
  • aktualizuje zjednodušené plány objektů v systému CAD.operativní evidence majetku

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou od  26 680,- Kč až 38 570,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč
  • zaručená mzda pro r.2026 je 35 840 Kč,- 
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oboru
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2013 Sb. o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, případně informačních systémů Policie ČR

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
  • nástup k 1. 2. 2026 (či dohodou)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Investiční referent“ do 15.1.2026.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.

Související dokumenty

