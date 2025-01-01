Investiční referent
KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha-Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- zabezpečuje stanovení ceny nemovitostí na základě znaleckých posudků
- zabezpečuje geometrické zaměření nemovitostí a jejich zanesení do katastru nemovitostí
- provádí veškeré změny po ukončení investiční výstavby, včetně zápisu věcných břemen
- pracovává přiznání k dani nemovitostí, vede evidenci a účtování o nemovitém majetku v systému EKIS,
- udržuje databáze nemovitého majetku prostor krajského ředitelství
- aktualizuje zjednodušené plány objektů v systému CAD.operativní evidence majetku
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou od 26 680,- Kč až 38 570,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- zaručená mzda pro r.2026 je 35 840 Kč,-
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu v případě praxe v oboru možnost uplatnění výjimky ze vzdělání
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oboru
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 253/2013 Sb. o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, případně informačních systémů Policie ČR
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
- nástup k 1. 2. 2026 (či dohodou)
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Investiční referent“ do 15.1.2026.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.