Investiční referent
KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha Zbrasla
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- připravovat a realizovat investice menšího rozsahu nebo části velkých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic
- připravovat a realizovat stavební opravy velkého rozsahu vyžadující stanoviska dotčených orgánů státní správy
- ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy
- zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technickoekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy
- požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, zajišťovat stanoviska DOSS a to i resortních
- realizovat výběrové řízení na dodavatele služeb a stavebních prací u zakázek, které nejsou administrované v NEN
- poskytovat podklady pro uzavírání smluv o dílo a to jak s dodavateli PD, tak i stavebních prací. Účast na výběrovém řízení k výběru dodavatelů na vymezené stavební akce
- po zahájení stavby pravidelně kontrolovat plynulost a kvalitu stavebních prací v souladu s PD a požadavky uživatele
- kontrolovat pravidelné vedení stavebního deníku
- pokud stavba podléhá kolaudaci zpracovat žádosti o zahájení kolaudačního řízení a účastnit se jednání (místní šetření)
- zabezpečovat průběžnou kontrolu věcné správnosti faktur za projektové a průzkumné práce, stavební práce a následně potvrzovat příslušné faktury
- pravidelně zabezpečovat podklady pro plánovací činnost, kontrolovat jejich plnění, podklady pro statistické výkazy a rozborovou činnost
- řádné vedení evidence věcného a finančního čerpání na jednotlivých akcích
- zpracovávat podklady pro vedení pasportizace objektů a aktualizaci evidenci objektů
- při zadávání stavebních akcí dodavatelům přihlížet ke stanovenému finančnímu limitu, kontrolovat početní a věcnou správnost faktur, množství a kvalitu prací a dodávek
- po dokončení investiční akce zpracovávat protokol o zařazení majetku do užívání
- zajišťovat pravidelný servis technologií umístněných v budovách
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 11 se mzdou od 26 680,- Kč až 38 570,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oboru
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, případně informačních systémů Policie ČR
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
- nástup k 1. 12. 2025 (či dohodou)
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Investiční referent“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.