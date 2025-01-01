Policie České republiky  

Investiční referent

KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha Zbrasla
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou

 Náplň práce

  • připravovat a realizovat investice menšího rozsahu nebo části velkých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic
  • připravovat a realizovat stavební opravy velkého rozsahu vyžadující stanoviska dotčených orgánů státní správy
  • ve spolupráci s přímými uživateli zajišťovat zpracování základních požadavků a plánovacích listů na budoucí investiční akce a stavební opravy
  • zajišťovat projektovou dokumentaci (zadání stavby, projektu), účastnit se technických rad k řešení technickoekonomické koncepce v průběhu jejího zpracování a zajistit její veřejnoprávní projednání v rozsahu vymezeném obecně platnými předpisy
  • požádat o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, zajišťovat stanoviska DOSS a to i resortních
  • realizovat výběrové řízení na dodavatele služeb a stavebních prací u zakázek, které nejsou administrované v NEN
  • poskytovat podklady pro uzavírání smluv o dílo a to jak s dodavateli PD, tak i stavebních prací. Účast na výběrovém řízení k výběru dodavatelů na vymezené stavební akce
  • po zahájení stavby pravidelně kontrolovat plynulost a kvalitu stavebních prací v souladu s PD a požadavky uživatele
  • kontrolovat pravidelné vedení stavebního deníku
  • pokud stavba podléhá kolaudaci zpracovat žádosti o zahájení kolaudačního řízení a účastnit se jednání (místní šetření)
  • zabezpečovat průběžnou kontrolu věcné správnosti faktur za projektové a průzkumné práce, stavební práce a následně potvrzovat příslušné faktury
  • pravidelně zabezpečovat podklady pro plánovací činnost, kontrolovat jejich plnění, podklady pro statistické výkazy a rozborovou činnost
  • řádné vedení evidence věcného a finančního čerpání na jednotlivých akcích
  • zpracovávat podklady pro vedení pasportizace objektů a aktualizaci evidenci objektů
  • při zadávání stavebních akcí dodavatelům přihlížet ke stanovenému finančnímu limitu, kontrolovat početní a věcnou správnost faktur, množství a kvalitu prací a dodávek
  • po dokončení investiční akce zpracovávat protokol o zařazení majetku do užívání
  • zajišťovat pravidelný servis technologií umístněných v budovách

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 11 se mzdou od 26 680,- Kč až 38 570,- Kč (nař. vl. č. 341/2017Sb., dle započitatelné praxe
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč  
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, benefity PČR)
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oboru
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, případně informačních systémů Policie ČR

 Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
  • nástup k 1. 12. 2025 (či dohodou)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Investiční referent“.


Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.

Související dokumenty

