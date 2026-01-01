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Investiční referent

KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Olomouc
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo změna na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťování realizace menších investičních akcí a průběhu realizace investic
  • výběr a koordinace dodavatelů a dalších účastníků stavby, technická a provozní koordinace staveb, příprava smluv, zajišťování investiční dokumentace, zpracování zápisů a protokolů o předání stavby včetně komplexní koordinace realizace stavby

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10 s platovým tarifem od 27.030,- Kč do 38.990,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe)
  • příplatek podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek ve výši 2.500,- Kč
  • další složky platu: po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131
    a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
  • plný pracovní úvazek – 40 hodin/týden
  • řádná dovolená 200 hodin (25 dnů) ročně, 5 dnů indispozičního volna
  • v případě středoškolského vzdělání stavebního směru, nabízíme po zapracování, možnost čerpání studijního volna ke studiu na vysoké škole stavebního zaměření

Požadujeme

  • dokončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru příp. středoškolské vzdělání stejného směru
  • praxe v oboru výhodou
  • trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
  • samostatnost, pečlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  • schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
  • dobrou znalost práce na PC
  • řidičský průkaz sk. B

Další informace

  • možnost nástupu k 1. 7. 2026, příp. dle dohody
  • osobní pohovor

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz.

Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403, 607 053 542.

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