Investiční referent
KŘP Olomouckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Olomouc
- pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, možnost prodloužení pracovního poměru nebo změna na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování realizace menších investičních akcí a průběhu realizace investic
- výběr a koordinace dodavatelů a dalších účastníků stavby, technická a provozní koordinace staveb, příprava smluv, zajišťování investiční dokumentace, zpracování zápisů a protokolů o předání stavby včetně komplexní koordinace realizace stavby
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10 s platovým tarifem od 27.030,- Kč do 38.990,- Kč (dle počtu let započitatelné praxe)
- příplatek podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek ve výši 2.500,- Kč
- další složky platu: po zapracování a při splnění podmínek stanovených v § 131
a § 134 zákoníku práce osobní příplatek a odměny
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, kultura, sport)
- plný pracovní úvazek – 40 hodin/týden
- řádná dovolená 200 hodin (25 dnů) ročně, 5 dnů indispozičního volna
- v případě středoškolského vzdělání stavebního směru, nabízíme po zapracování, možnost čerpání studijního volna ke studiu na vysoké škole stavebního zaměření
Požadujeme
- dokončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru příp. středoškolské vzdělání stejného směru
- praxe v oboru výhodou
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- samostatnost, pečlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
- schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
- dobrou znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B
Další informace
- možnost nástupu k 1. 7. 2026, příp. dle dohody
- osobní pohovor
V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na email: petra.kurfurstova@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u personalistky Mgr. Petry Kurfürstové,
tel. číslo: 974 762 403, 607 053 542.