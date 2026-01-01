Investiční referent
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní zajišťování realizace investičních akcí vč. dozorování průběhu realizace investic
- výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava a provádění změn na stavbách
- prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání protokolů o předání staveb.
- zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace jednotlivých akcí
- průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
- technicko - ekonomické hodnocení efektivnosti investic vč. návrhů opatření na změny
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 25 190 Kč – 36 210 Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
- zvláštní příplatek 2.500 Kč
- minimální zaručená mzda 31.360,- Kč
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP (příspěvky na produkty na stáří, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
- praxe ve stavebním oboru min. 2 roky
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
- organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- dobrá znalost předpisů zejména v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- plný úvazek – 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 30. 04. 2026
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „investiční referent OSNM“
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 376 541, příp. 974 362 240.