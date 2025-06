Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Investiční podvody

Ms kraj Půjčila si od rodiny, poprvé v životě vzala půjčku u banky. Z investovaných téměř 5 milionů nemá ani korunu…

V polovině června jsme varovali před podvodníky s investicemi (zpráva níže), nyní je poškozených více než 200 a škoda přesahuje 70 milionů. Nabízím jeden z nejaktuálněji nahlášených případů. Více než 40letá žena z Novojičínska „klikla“ na sociální síti na reklamu k investování. Za chvíli zavolal neznámý muž a slíbil jí investiční výnos cca 25%. Zaslal jí do emailu i arbitráž – obchodní strategii. Již přes komunikační aplikaci v mobilu se po odeslání několika tisíc domluvili, že paní ofotí občanský průkaz a výnos se navýší na vskutku krásných téměř 40%.

Žena neodolala a postupně posílala dle instrukcí různě vysoké částky. Vzala si poprvé v životě půjčku u banky, o několikero půjček požádala i svou blízkou příbuznou. Peníze zasílala na různé účty v zahraničí. Neznámý jí na dotaz, že „nevidí“ připsané částky, argumentoval například, že je to daněmi kvůli změně prezidentů v jisté zemi. Když ve finále otevřela peněženku na kryptoměny…asi tušíte, nebyla v ní ani koruna. Neznámý to chtěl napravit a stav vyrovnat díky další cca milionové investici, to již ale byla paní jiným příbuzným upozorněna, že se jedná o podvod. Poněkud drahý, neboť „věnovala“ naprosto neznámým lidem téměř 5 milionů korun.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín věc prověřují pro podezření ze zločinu podvodu.

Další případy jsou uvedeny v níže zmíněné tiskové zprávě a hlavně, stále platí preventivně informativní sdělení.

Podvodníci se vás budou snažit podvést jakoukoliv formou a způsobem. Umí velice dobře využít vaší neznalosti v této oblasti, dostanou vás pod časový tlak nebo nahodí udičku prvního „kontrolního“ zisku, bohužel při investování další vyšší částky posledního. Jsou skvělí komunikátoři a vědí, že u seniorů mají vyšší šanci uspět. Zneužívají politiky, sportovce, umělce… Co radíme:

Pokud vás telefonicky nebo přes mobilní komunikační aplikaci osloví neznámá osoba, zpozorněte, neznáte ji! Nevěřte, kdo je a z jaké společnosti, ani že investovat lze jednoduše.

Buďte obezřetní při výběru společností, se kterými chcete investovat, prověřte si je důkladně.

Důkladně zvažte reálnost nabízeného výdělku, investice, zhodnocení.

Podvodníci zneužívají tváře a hlasy politiků, sportovců, herců, prostě kohokoliv veřejně známého. Lákají tak budoucí oběti. Abyste se jimi nestali, vždy si ověřte reálnost reklamy a nabízeného.

Spojte se s rodinou či známými, kteří jsou v této oblasti zběhlí. Bez úvahy společně s další osobou nikdy na jakoukoliv nabídku nepřistupujte a slibům nevěřte.

Nikomu neumožňujte vzdálený přístup k vašemu PC, neinstalujte programy do něj, nesdělujte hesla. Každé „odkliknutí“ a činnost na PC či mobilu si dvakrát promyslete, a hlavně v klidu.

V případě podezření na podvodné jednání se obraťte na Policii ČR.



por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 24. června 2025

----------------------------- původní zpráva z 12. června 2025 --------------------------------------

Již téměř 200 poškozených přišlo díky podvodníkům při investování o více než 60 milionů korun

Je reálné až 600% zhodnocení zakoupené cizí měny? „Odklikáte“ v rychlosti na PC na vašem účtu vše, co vám naprosto neznámá osoba v telefonu říká? Investovali byste další milion, když předchozí tři milionové investice byly zmařeny? Věříte v „zázračné“ investování díky reklamě známé osoby? Pokud zní odpověď ne, nikdy, děláte správně. Stále i v našem kraji totiž řešíme případy lidí, kteří byli podvedeni ve snaze investovat. Jakýmkoliv způsobem a formou. Od počátku roku do konce května se jedná o téměř 200 poškozených, kteří učinili oznámení na policii, škoda přesahuje 60 milionů korun.

Neopatrnost stála téměř 90letého muže z Frýdecko-Místecka přes 350 000 korun. Na internetu našel reklamu a nakoupil za zhruba 40 000 korun cizí měnu určenou k investici. Obdržel balíček s kódem pro aktivaci zakoupené cizí měny, jejíž hodnota měla být dle letáku v balíčku vázána těžbou křemíku a předpokládané zhodnocení až 600%. Za pár dnů mu volal neznámý muž, který se nabídl, že pomůže aktivací peněženky s převodem peněz na české koruny. Senior dle instrukcí v rychlosti „cvakal a klikal“ na svém počítači, muži umožnil do PC vzdálený přístup, hlásil se i do internetového bankovnictví. Svůj účet nemohl dokonce chvílemi ani sledovat, neboť jak říkal neznámý, došlo by k narušení převodu peněz. Senior v průběhu hovoru podvodníkovi říkal, že potřebuje peníze na úhradu složenek a opravu domu. Bohužel, na účtu mu ve finále zbylo jen pár korun …

O 4,5 milionu korun přišel více než 80letý senior z Karvinska, kterému dva neznámí muži telefonicky nabídli zainvestování a zhodnocení úspor. Na zaslání více než 1 milionu korun na nadiktovaný účet se domluvil s třetím volajícím hovořícím špatnou češtinou. Muž pána průběžně, telefonicky, informoval o stavu financí. Nikdy neposlal žádnou částku ani potvrzení. Seniorovi se časem ozval další muž, že bohužel jeho investice byla zmařena, ale pomůže mu vymoci peníze zpět. Cizímu člověku tak na účet zamířil další milion. Ani toto investování nebylo úspěšné a peníze „se ztratily“. V černé díře zmizel záhadně i třetí milion, investovaný seniorem do kryptoměn. A co víc, při následné snaze o investování a navrácení 3 „ztracených“ milionů dal senior neznámému telefonujícímu muži dokonce přístup a přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví ! Ten možnosti vyžil a „stáhl si mega“. Dosud nemá poškozený zpět ani korunu z „investovaných“ 4,5 milionu korun.

Více než 70letou ženu z Novojičínska zlákala reklama na sociálních sítích, kdy na videu hovořil známý český moderátor o výhodných investicích přes Bitcoiny . „Klikla“ a vyplnila své údaje. Ozvala se jí telefonicky neznámá žena. Dohodli se na zřízení investičního účtu, na který paní zaslala 6 000 korun. Byla pak předána údajně osobnímu makléři, který výhradně skrze mobilní komunikační aplikaci seniorce zasílal kopie dokladů o investování s jakousi společností z Anglie a hlavně, zaslal na účet seniorky výdělek téměř 2 000 korun. Paní se nechala zlákat prvním „úspěchem“ a byla mužem přemluvena na investici 300 000 korun. O investování řekla příbuznému, který ihned rozpoznal podvod a zachránil dozajista ženě její zbývající úspory.

por. Mgr. Soňa Štětínská

