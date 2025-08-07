Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Investiční podvody za miliony korun
Obviněný z podvodu lákal další oběti i po zahájení trestního stíhání.
Hradečtí kriminalisté dne 6. srpna 2025 rozšířili trestní stíhání 37letého muže, který je nově obviněn ze spáchání dalších skutků kvalifikovaných jako pokračující přečin podvodu. Již v lednu letošního roku bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro pokračující zvlášť závažný zločin podvodu. Navzdory probíhajícímu řízení však v trestné činnosti nadále pokračoval. Vzhledem k rozsahu jeho jednání a výši způsobené škody se v případě prokázání viny pohybuje trestní sazba až do výše deseti let odnětí svobody.
Původní obvinění se týkalo série podvodných jednání, ke kterým mělo docházet v období od listopadu 2021 do července 2024. Obviněný pod příslibem výhodného zhodnocení investic do fondů společností údajně sídlících v Dubaji vylákal od sedmi poškozených osob finanční prostředky v celkové výši přesahující 3 miliony korun. V jednotlivých případech vystupoval jako zástupce zahraničních investičních společností, uzavíral s poškozenými smlouvy o bezúplatné úschově peněz či o zápůjčce a instruoval je k sjednání spotřebních úvěrů, z nichž následně byly prostředky převedeny na účty určené obviněným.
Ve všech případech poškozeným slíbil výplatu investovaných částek včetně výnosů v předem stanovených termínech, k čemuž však nikdy nedošlo. Finanční prostředky byly naopak použity pro jeho osobní potřebu, mimo jiné na nákup značkového oblečení, pronájem luxusních vozidel či částečné uspokojení pohledávek jiných poškozených. Tímto jednáním způsobil jednotlivým poškozeným škody v řádech stovek tisíc korun, přičemž nejvyšší zaznamenaná škoda u jednoho poškozeného činí 979.035 Kč.
Obviněný se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již v minulosti pravomocně odsouzen za obdobný trestný čin podvodu. V roce 2017 mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání tří let, který vykonal v únoru 2021.
Na základě výše uvedených skutečností byl muž obviněn již v lednu 2025. Přesto v trestné činnosti pokračoval, a to formou dalších dvou skutků. V červnu a červenci 2025 kontaktoval další poškozené osoby s nabídkou investic do fondů v Dubaji, Maroku, Rumunsku, Maďarsku a dalších zemích. Sliboval výnosy až 15 % měsíčně a další benefity, jako například levné letenky, bezplatné ubytování, pronájem luxusních vozidel za výhodné ceny či možnost přivýdělku za získání dalších investorů. V obou případech se však jednalo o fingované jednání – poškození vystupovali pouze jako figuranti a k žádné investici nedošlo. Tyto skutky byly tedy ukončeny ve stádiu pokusu.
Vzhledem k důvodné obavě, že obviněný bude pokračovat v trestné činnosti, pro niž je stíhán, podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Hradci Králové však návrhu nevyhověl, a obviněný tak bude stíhán na svobodě.
por. Karolína Macháčková
7.8.2025