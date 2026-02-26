Investiční podvod – návrh na podání obžaloby
Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) předali v těchto dnech Městskému státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby spisový materiál týkající se trestné činnosti fyzické osoby přímo vlastnící či ovládající skupinu společností s obchodním názvem RP INVEST.
Policisté ve velmi krátké době s ohledem na rozsah trestné činnosti ve vyšetřování trvajícím 11 měsíců zahájili trestní stíhání jedné osoby pro trestný čin podvodu dle § 209 trestního zákoníku, kdy obviněný je od počátku stíhán vazebně. Zjištěná škoda dosáhla částky převyšující 700 milionů Kč a počet zjištěných poškozených dosáhl čísla 207.
Trestné činnosti se obviněný měl dopustit tím, že mezi roky 2001 až 2024 od svých klientů (zapůjčitelů) přijímal zápůjčky se slibovaným zúročením zpočátku ve výši 10 % p.a., později 7 % p.a., kdy zhodnocení měl dosahovat investiční činností do stavebních projektů, projektů v oboru zdravotnictví a projektů v oblasti elektrické energie v souvislosti s poskytováním podpůrné služby výkonové rovnováhy. Znalcem z oboru ekonomika, odvětví investice, však bylo konstatováno, že společnosti patřící do skupiny RP INVEST dlouhodobě negenerovaly potřebné zisky k výplatám deklarovaných úroků, proto policejní orgán vyhodnotil činnost obviněného tak, že v ní lze spatřovat znaky tzv. Ponziho schématu. Část vybraných peněžních prostředků měla být obviněným spotřebovávána pro svou vlastní potřebu, pro potřeby své rodiny a blízkých spolupracovníků.
V průběhu vyšetřování policisté zajistili řadu důkazů, a to jednak při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, z provedených znaleckých zkoumání, zkoumání elektronických stop a finančních toků a také na základě spolupráce s fyzickými a právnickými osobami. Rovněž byly zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přesahující 230 milionů Kč, a to především formou zajištění finančních prostředků na bankovních účtech, nemovitých věcí, motorových vozidel a cenností ve vlastnictví obviněného.
Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody až na 10 let.
Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
26. února 2026